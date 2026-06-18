Niekontrolowany wystrzał z policyjnego pistoletu. Alarm w Działdowie

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP
PAP
2026-06-18 13:49

Chwile grozy w Komendzie Powiatowej Policji w Działdowie. W trakcie pobierania służbowego pistoletu przez funkcjonariuszkę doszło do przypadkowego wystrzału. Pocisk uderzył w podłogę. Na szczęście nikt z obecnych nie ucierpiał.

Policyjny radiowóz na miejscu zdarzenia, odgrodzony taśmą z napisem POLICJA, z włączonymi światłami błyskowymi. Scena sugeruje, że doszło do incydentu z niekontrolowanym wystrzałem z pistoletu w komendzie, o czym przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Fotodax/ Shutterstock
  • Do incydentu doszło w czwartek rano na terenie komendy w Działdowie.
  • Strzał padł podczas pobierania broni służbowej przez policjantkę.
  • Okoliczności zdarzenia wyjaśniają prokuratura i policyjni kontrolerzy.

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Niespodziewany wystrzał w budynku policji

Czwartkowy poranek w działdowskiej komendzie został zakłócony przez niebezpieczny incydent. Jak poinformowała warmińsko-mazurska policja, podczas wydawania broni służbowej jednej z funkcjonariuszek doszło do oddania niezamierzonego strzału. Pocisk trafił w podłogę pomieszczenia. W pobliżu znajdowali się inni policjanci, jednak nikomu nic się nie stało.

Sprawą zajęła się prokuratura

O zdarzeniu natychmiast powiadomiono prokuratora. Trwa ustalanie dokładnego przebiegu incydentu oraz przyczyn, które doprowadziły do wystrzału. Do Działdowa skierowano także funkcjonariuszy Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, którzy analizują wszystkie okoliczności sprawy.

Własne postępowanie wyjaśniające wszczął również komendant powiatowy policji w Działdowie. Śledczy będą ustalać m.in., czy podczas pobierania broni zachowano obowiązujące zasady bezpieczeństwa oraz co dokładnie doprowadziło do oddania strzału.

Ukryta kamera na komendzie