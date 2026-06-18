Niekontrolowany wystrzał z policyjnego pistoletu. Alarm w Działdowie

Do incydentu doszło w czwartek rano na terenie komendy w Działdowie.

Strzał padł podczas pobierania broni służbowej przez policjantkę.

Okoliczności zdarzenia wyjaśniają prokuratura i policyjni kontrolerzy.

Niespodziewany wystrzał w budynku policji

Czwartkowy poranek w działdowskiej komendzie został zakłócony przez niebezpieczny incydent. Jak poinformowała warmińsko-mazurska policja, podczas wydawania broni służbowej jednej z funkcjonariuszek doszło do oddania niezamierzonego strzału. Pocisk trafił w podłogę pomieszczenia. W pobliżu znajdowali się inni policjanci, jednak nikomu nic się nie stało.

Sprawą zajęła się prokuratura

O zdarzeniu natychmiast powiadomiono prokuratora. Trwa ustalanie dokładnego przebiegu incydentu oraz przyczyn, które doprowadziły do wystrzału. Do Działdowa skierowano także funkcjonariuszy Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, którzy analizują wszystkie okoliczności sprawy.

Własne postępowanie wyjaśniające wszczął również komendant powiatowy policji w Działdowie. Śledczy będą ustalać m.in., czy podczas pobierania broni zachowano obowiązujące zasady bezpieczeństwa oraz co dokładnie doprowadziło do oddania strzału.