Zabójstwo Polaka w Rotterdamie. Olsztyńscy policjanci zatrzymali 37-latka

Policyjna akcja na ulicy Sielskiej w Olsztynie

Do zatrzymania doszło w poniedziałek, 26 października, na ulicy Sielskiej w Olsztynie. Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie ustalili, gdzie może przebywać poszukiwany 37-latek. Policjanci namierzyli samochód, którym poruszał się mężczyzna, i zatrzymali go na trasie z Ostródy, na wjeździe do miasta. Funkcjonariusze uniemożliwili mu ucieczkę. Zaskoczony 37-latek nie stawiał oporu i trafił do policyjnej celi. Akcja była możliwa dzięki współpracy polskich i holenderskich służb. To właśnie od informacji o wydaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania rozpoczęły się intensywne działania olsztyńskich policjantów.

Podejrzenie zabójstwa w Rotterdamie

Sprawa dotyczy tragicznego zdarzenia, do którego doszło w maju 2026 roku w Rotterdamie. Wówczas w pożarze budynku mieszkalnego zginął 45-letni Polak. Jego ciało odnaleziono w pogorzelisku. Według ustaleń śledczych ogień miał zostać podłożony celowo, a pożar miał doprowadzić do śmierci mężczyzny. Zatrzymany 37-latek jest podejrzewany o możliwy udział w tym zdarzeniu. Mężczyzna pochodzi z powiatu ostródzkiego. Przez pewien czas, do drugiej połowy 2026 roku, przebywał na terenie Holandii. Jak informuje policja, wcześniej nie był karany za przestępstwa w Polsce.

37-latek usłyszał zarzut. O jego losie zdecyduje sąd

We wtorek, 27 października, zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, gdzie usłyszał zarzut. Kolejnym etapem będzie decyzja Sądu Okręgowego w Olsztynie dotycząca jego dalszego losu. Zatrzymanie 37-latka to efekt szybkiej wymiany informacji między służbami i działań operacyjnych prowadzonych przez olsztyńskich policjantów. Sprawa zabójstwa w Rotterdamie pozostaje w zainteresowaniu holenderskiego wymiaru sprawiedliwości.

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