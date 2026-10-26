Kradli piwo i pieluchy! Specjalnie włamali się do sklepu

Włamali się do sklepu i ukradli piwo oraz pampersy. Policja odzyskała tylko część łupu

Ci złodzieje zadali sobie wiele trudu dla pieluch i piwa! Do włamania doszło w nocy z 14 na 15 października w Wójtowie niedaleko Olsztyna, w województwie warmińsko-mazurskim. Złodzieje dostali się do jednego ze sklepów i zabrali z niego nietypowy zestaw produktów. Łupem włamywaczy padło kilkaset puszek piwa i 22 opakowania pieluch dla dzieci. Po kradzieży mężczyźni uciekli, zabierając ze sobą puszki i pampersy.

O zdarzeniu zostali powiadomieni policjanci z Komisariatu Policji w Barczewie. Funkcjonariusze przyjęli zgłoszenie i rozpoczęli poszukiwania sprawców.

Ukradli kilkaset puszek piwa i pampersy. Policja zatrzymała czterech mężczyzn

Kryminalni z Barczewa zajęli się ustalaniem, kto mógł stać za włamaniem. W trakcie prowadzonych czynności wytypowali podejrzanych, a następnie wspólnie z olsztyńskimi wywiadowcami przystąpili do zatrzymań.

W ręce policjantów trafiło czterech mężczyzn w wieku od 33 do 44 lat. Jak ustalili funkcjonariusze, wszyscy mieli brać udział w kradzieży.

Podczas działań policji udało się również odzyskać część skradzionego towaru. Funkcjonariusze zabezpieczyli wszystkie 22 opakowania pieluch, które zniknęły ze sklepu.

Piwa nie udało się odzyskać. Włamywacze zdążyli je wypić

Znacznie gorzej wyglądała sprawa skradzionego alkoholu. Policjanci ustalili, że zatrzymani mężczyźni zdążyli już wypić całe piwo zabrane ze sklepu. Nie było więc czego odzyskiwać.

Cała czwórka usłyszała zarzuty kradzieży z włamaniem. Teraz o dalszym losie podejrzanych zdecyduje sąd. ,ężczyznom grozi surowa kara. Zgodnie z przepisami za kradzież z włamaniem można trafić do więzienia nawet na 10 lat.

Sonda Byłeś/aś kiedyś świadkiem kradzieży? Tak Nie Nie pamiętam

QUIZ: Czy ta wieś leży w woj. warmińsko-mazurskim? Pytanie 1 z 10 Wybierz wieś z woj. warmińsko-mazurskiego: Grabarka Gietrzwałd Gawrony Następne pytanie