Wojsko na ulicach Olsztyna. Spokojnie to tylko ćwiczenia!

Trasa i godziny przemarszu żołnierzy ulicami Olsztyna

Przemarsz 45 Olsztyńskiego Batalionu Lekkiej Piechoty zaplanowano na niedzielę 19 lipca, w godz. 9.00-18.00. Żołnierze maszerować będą z kompleksu wojskowego przy ul. Saperskiej 1 na strzelnicę w Lesie Miejskim. Trasa przemarszu prowadzi ulicami: Saperską, Armii Krajowej, Aleją Schumana, Leśną i przez Las Miejski.

- Nie jest to nic nadzwyczajnego, podobne przemarsze kolumn wojskowych już zdarzały się w przeszłości. Po prostu żołnierze w ten sposób dostaną się na strzelnicę garnizonową w Lesie Miejskim - mówi porucznik Wiesław Zawada, oficer prasowy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Pogranicza. - Rzecz dotyczy grupy około 120 żołnierzy, przy czym ważna kwestia- oni nie będą poruszać się w jednej dużej kolumnie. Żeby zminimalizować ewentualne utrudnienia w ruchu, będą przemieszczać się podzieleni na mniejsze grupy. Przemarsz na strzelnicę rozpocznie się około godziny 9-tej, potrwa około godziny. Powrót przewidzieliśmy między godziną 15-17. Żołnierze będą poruszać się chodnikami, poza ulicą Leśną, gdzie na krótkim odcinku tego chodnika nie ma- tam wejdą na jezdnię. Więc tak naprawdę w ruch uliczny, ruch samochodów, będą ingerować na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych. Nie będzie to żadna demonstracja, tak czasami po prostu jest, że przemieszczamy się w te miejsca gdzie mamy ćwiczenia, pieszo - dodaje por. Wiesław Zawada.

Żołnierze będą uzbrojeni, lecz nie będzie się to wiązało się z użyciem środków pirotechnicznych czy amunicji. Mieszkańcy są proszeni o zachowanie ostrożności i uwzględnienie możliwych, krótkotrwałych utrudnień w ruchu w rejonie przemarszu.

Por. Wiesław Zawada: Rzecz dotyczy grupy około 120 żołnierzy, przy czym ważna kwestia- oni nie będą poruszać się w jednej dużej kolumnie