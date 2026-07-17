30. Dni Biskupca (17–19 lipca). Wśród gwiazd tegorocznej edycji m.in. Justyna Steczkowska oraz Blanka

Piątek, 17 lipca - „Folklor i tradycja”

Pierwszy dzień wydarzenia upłynie pod znakiem aktywności na świeżym powietrzu oraz barwnej kultury. Na Plaży Słoneczny Brzeg odbędą się Dni Otwarte BTŻ, a miłośnicy królewskiej gry zmierzą się w plenerowym turnieju szachowym o Puchar Burmistrza Biskupca w parku przy BDK.

Popołudniu XV Międzynarodowe Święto Folkloru oraz Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich. W amfiteatrze publiczność będzie mogła podziwiać występy zespołów folklorystycznych z różnych stron świata oraz prezentacje kół gospodyń wiejskich.

Sobota, 18 lipca - „Sportowe emocje i wielkie koncerty”

Od rana zaplanowano wydarzenia sportowe – zawody spinningowe, regaty żeglarskie, turniej piłki nożnej Open, singlowy turniej tenisa ziemnego oraz dzień otwarty strzelnicy SKS Gryf Biskupiec.

Po południu na placu apelowym na terenie byłej jednostki wojskowej czekać będzie rodzinna strefa rozrywki z atrakcjami dla całych rodzin, stoiskami promocyjnymi, handlowymi i gastronomicznymi.

Wieczorem scena należeć będzie do muzyki. Wystąpią laureaci konkursu „Wyśpiewaj Marzenia”, Studio Wokalne Sukces, Natalia Heichel, Oliwia Ciechacka i Julia Duchniewicz. Gwiazdami koncertów będą: zespół Sound’n’Grace, Blanka oraz Justyna Steczkowska. Na zakończenie sobotniej zabawy zaplanowano widowiskowy pokaz LinViolin Laser Show.

Niedziela, 19 lipca „Rodzinny finał nad jeziorem”

Przed południem rozpocznie się drugi dzień regat żeglarskich o Puchar Burmistrza Biskupca oraz Grand Prix Biskupca – Bieg Południowy.

Od godziny 13.00 na Plaży Słoneczny Brzeg wystartuje strefa relaksu i rodzinnej zabawy. W programie znalazły się między innymi piana party, festiwal kolorów, dmuchańce, animacje dla dzieci, strefa kreatywnych zajęć oraz muzyka serwowana przez DJ-a Głazka.

Partnerem 30. Dni Biskupca jest Radio Eska.

Morze ludzi, świateł i muzyki! Rekordowe 29. Dni Biskupca