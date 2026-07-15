Remont wiaduktu na ul. Limanowskiego w Olsztynie. Kierowców czekają utrudnienia w ruchu

Remont wiaduktu na Limanowskiego rusza 27 lipca

Jak poinformował Michał Koronowski z Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, remont rozpocznie się 27 lipca i będzie prowadzony głównie w sierpniu, kiedy natężenie ruchu jest mniejsze. Zakres prac obejmuje: wykonanie nowego poszycia szczeliny dylatacyjnej, skucie odspajających się i spękanych fragmentów betonowej konstrukcji nośnej przęsła, naprawę i uzupełnienie ubytków betonu. To kolejny etap prac wynikających z zaleceń ekspertyzy technicznej, mających zapewnić bezpieczne użytkowanie wiaduktu przez następne lata.

Utrudnienia dla kierowców, ale wiadukt pozostanie otwarty

Najważniejszą informacją dla kierowców jest to, że wiadukt nie zostanie całkowicie zamknięty. W czasie prowadzenia robót ruch będzie odbywał się jednym pasem, co może powodować okresowe spowolnienia i tworzenie się korków, szczególnie w godzinach szczytu. Wybór terminu wakacyjnego nie jest przypadkowy – latem ruch samochodowy w mieście jest mniejszy, co pozwoli ograniczyć skalę utrudnień. Cały remont ma potrwać około czterech miesięcy, jednak większość robót zostanie wykonana w sierpniu.

To nie koniec inwestycji

Na tym modernizacja wiaduktu się nie zakończy. Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu przygotowuje już kolejne zadanie. Ogłoszono przetarg na zakup i montaż nowych balustrad oraz zabezpieczeń chroniących przed porażeniem prądem. Jest to związane z przebiegającą pod wiaduktem zelektryfikowaną linią kolejową. Nowe elementy mają zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i kierowców oraz wydłużyć okres bezpiecznej eksploatacji obiektu.

Wieloletni plan modernizacji ważnego obiektu

Wiadukt w ciągu ul. Limanowskiego odgrywa kluczową rolę w układzie komunikacyjnym Olsztyna. Systematycznie prowadzone prace mają zapobiec pogarszaniu się jego stanu technicznego i uniknąć konieczności wprowadzania znacznie bardziej uciążliwych ograniczeń w przyszłości. Choć ekspertyza wykonana w 2023 roku potwierdziła, że obiekt jest bezpieczny i nie wymaga wprowadzenia ograniczeń w ruchu, wskazała również konieczność przeprowadzenia szeregu prac naprawczych. Od tamtej pory miasto sukcesywnie realizuje kolejne etapy remontu. W 2024 roku wymieniono nawierzchnię, a w 2025 roku przeprowadzono naprawę betonowej konstrukcji. Teraz przyszedł czas na kolejny zakres robót.Od 27 lipca kierowcy powinni więc liczyć się z utrudnieniami, ale dzięki zaplanowanym remontom jedna z najważniejszych przepraw drogowych w mieście ma służyć mieszkańcom jeszcze przez wiele kolejnych lat.

POSŁUCHAJ: mówi Michał Koronowski z olsztyńskiego ZDZiTu