Wiosna w warmińskich lasach – symfonia ptaków i zapach budzącej się natury

Wiosenny koncert wśród drzew

Gdy tylko śnieg znika z leśnych dróg, warmińskie lasy zaczynają tętnić życiem. O świcie można usłyszeć prawdziwą symfonię ptaków. Najgłośniej śpiewają drozdy i kosy, które ogłaszają swoje terytoria. Z gałęzi dochodzą też charakterystyczne trele skowronków i sikor, a dzięcioły wystukują rytmiczne sygnały na pniach drzew. Dla wielu mieszkańców regionu ten koncert to pierwszy znak, że zima naprawdę się skończyła. W powietrzu unosi się aromat wilgotnej ziemi, rozkładających się liści i świeżej kory. Między drzewami pojawia się też zapach pierwszych roślin: zawilców, przylaszczek czy młodych pędów traw. To mieszanka, której nie da się pomylić z żadnym innym miejscem.

Zwierzęta wracają na leśne ścieżki

Wiosna to czas wzmożonej aktywności zwierząt. Na skrajach polan można zobaczyć sarny i jelenie szukające świeżej roślinności. Dziki przekopują ziemię w poszukiwaniu korzeni i owadów.

Częściej pojawiają się także lisy, borsuki i kuny. Nad leśnymi jeziorami i mokradłami można spotkać bobry, a w powietrzu krążą myszołowy i jastrzębie. Dla wielu gatunków to okres godów i wychowywania młodych.

Problem, który nie znika – śmieci w lesie

Niestety wraz z nadejściem wiosny leśnicy coraz częściej natrafiają na nielegalne wysypiska. Wśród drzew pojawiają się stare meble, gruz budowlany, zużyte opony czy worki z odpadami remontowymi.

-Początek wiosny w lesie rozpoznajemy zwykle po pierwszych pąkach na drzewach, śpiewie ptaków i coraz cieplejszych dniach. Niestety co roku o tej porze pojawia się również zjawisko, które nie ma nic wspólnego z budzącą się przyrodą – w lasach zaczynają pojawiać się odpady remontowe - mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Adam Pietrzak. - Do takiej sytuacji doszło niedawno w Leśnictwie Nowy Dwór na terenie Nadleśnictwa Dobrocin. Na terenie leśnym odnaleziono porzucone odpady po pracach remontowych. Dzięki czujności okolicznych mieszkańców sprawa została szybko zgłoszona, a działania podjęła Straż Leśna z Nadleśnictwa Dobrocin. W wyniku przeprowadzonych czynności strażnicy ustalili osobę odpowiedzialną za zaśmiecenie lasu.

Lasy Państwowe przypominają, że odpady remontowe można w sposób legalny i bezpieczny dla środowiska oddać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub przekazać wyspecjalizowanym firmom zajmującym się ich odbiorem i utylizacją.

Wiosna to także większe ryzyko pożaru

Choć wiosna kojarzy się z wilgocią, w rzeczywistości jest to jeden z bardziej niebezpiecznych okresów dla lasów. Suche liście i trawy po zimie łatwo się zapalają. Wystarczy niedopałek papierosa, ognisko pozostawione bez nadzoru albo iskra z maszyny rolniczej. Dlatego leśnicy przypominają o podstawowych zasadach: nie wolno rozpalać ognia w lesie poza wyznaczonymi miejscami, a każdy zauważony dym powinien być jak najszybciej zgłoszony. Warmińskie lasy są jednym z największych skarbów regionu. To miejsce wypoczynku, dom dla tysięcy gatunków roślin i zwierząt oraz naturalna przestrzeń ciszy i spokoju.

Aby jednak wiosenny koncert ptaków mógł rozbrzmiewać tu przez kolejne lata, potrzebna jest odpowiedzialność wszystkich odwiedzających. Zabranie śmieci ze sobą, szacunek dla przyrody i ostrożność z ogniem to drobne gesty, które mają ogromne znaczenie.

POSŁUCHAJ: wiosna w warmińskich lasach daje juz o sobie znać - z rzecznikeim RDLP w Olsztynie Adamem Pietrzakiem rozmawia Anita Zalewska