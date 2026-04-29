Będzie słodko, wytrawnie i pysznie...
Festiwal Smaków Food Trucków na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń w Olsztynie i znów zaprasza na trzy dni pełne kulinarnych odkryć. W majówkę na uczestników czekać będzie 16 food trucków, które zaserwują soczyste burgery, intensywne w smaku potrawy inspirowane Meksykiem, makaron przygotowywany w kręgu sera, węgierskie langosze a także street foodowe klasyki w autorskich odsłonach. Na deser czekać będą słodkości – od chrupiących churros z gorącą czekoladą oraz sosem pistacjowym przez świeże owoce w czekoladzie, aż po mrożone serniki w polewie.
Lista food trucków - Olsztyn 2026
- Pasta w kole – włoskie makarony z kręgu sera
- Jack Burger – burgery
- Cool Food Truck – argentyńskie empanadas
- Churros Amigos – hiszpańskie pączki churros
- Gruzin – kuchnia gruzińska
- Los Santos Bar – kuchnia międzynarodowa
- Kultowe Bagiety – rzemieślnicze zapiekanki
- Serniq – mrożone serniki w czekoladzie
- Top Burgery – burgery
- Węgierska FaBryczka – tradycyjne węgierskie langosze
- Smaki Ulicy – grillowane ciabatty z sezonowaną wołowiną
- Wheel Meal – kuchnia tex-mex
- Food Patrol – smash burgery
- Belgijki – chrupiące frytki belgijskie
- Fragola – świeże owoce w czekoladzie
- Poszarpani – bajgle z szarpanym mięsem
- Browar Amber – piwo i napoje alternatywne
Atrakcje dla całych rodzin
Oprócz smakołyków zaplanowano także rekreację dla całych rodzin: konkursy z nagrodami, strefa relaksu z leżakami, a także kącik artystyczny z kolorowankami dla najmłodszych.
Pyszna majówka z food truckami to już niemal olsztyńska tradycja.
Festiwal Smaków Food Trucków
Wstęp: bezpłatny Data: 1-3 maja 2026 Miejsce: Olsztyn, CRS „Ukiel”, górka przy plaży nr 2 Godziny: piątek i sobota 12:00 – 21:00, niedziela 12:00 – 20:00
