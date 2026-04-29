Majówka z food truckami w Olsztynie. Smaczny festiwal ponownie nad jeziorem Ukiel

2026-04-29 10:47

Zbliża się pyszna majówka w Olsztynie. 1, 2 i 3 maja odbędzie sie Festiwal Smaków Food Trucków. Plaża Miejska w Centrum Ukiel zapełni się food truckami, które zaserwują różnorodne dania z wielu stron świata. Znamy listę mobilnych kuchni, które przyjadą do Olsztyna!

Festiwal Smaków Food Trucków Olsztyn

Będzie słodko, wytrawnie i pysznie...

Festiwal Smaków Food Trucków na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń w Olsztynie i znów zaprasza na trzy dni pełne kulinarnych odkryć. W majówkę na uczestników czekać będzie 16 food trucków, które zaserwują soczyste burgery, intensywne w smaku potrawy inspirowane Meksykiem, makaron przygotowywany w kręgu sera, węgierskie langosze a także street foodowe klasyki w autorskich odsłonach. Na deser czekać będą słodkości – od chrupiących churros z gorącą czekoladą oraz sosem pistacjowym przez świeże owoce w czekoladzie, aż po mrożone serniki w polewie.

Lista food trucków - Olsztyn 2026

  • Pasta w kole – włoskie makarony z kręgu sera
  • Jack Burger – burgery
  • Cool Food Truck – argentyńskie empanadas
  • Churros Amigos – hiszpańskie pączki churros
  • Gruzin – kuchnia gruzińska
  • Los Santos Bar – kuchnia międzynarodowa
  • Kultowe Bagiety – rzemieślnicze zapiekanki
  • Serniq – mrożone serniki w czekoladzie
  • Top Burgery – burgery
  • Węgierska FaBryczka – tradycyjne węgierskie langosze
  • Smaki Ulicy – grillowane ciabatty z sezonowaną wołowiną
  • Wheel Meal – kuchnia tex-mex
  • Food Patrol – smash burgery
  • Belgijki – chrupiące frytki belgijskie
  • Fragola – świeże owoce w czekoladzie
  • Poszarpani – bajgle z szarpanym mięsem
  • Browar Amber – piwo i napoje alternatywne

Atrakcje dla całych rodzin

Oprócz smakołyków zaplanowano także rekreację dla całych rodzin: konkursy z nagrodami, strefa relaksu z leżakami, a także kącik artystyczny z kolorowankami dla najmłodszych.

Pyszna majówka z food truckami to już niemal olsztyńska tradycja.

Festiwal Smaków Food Trucków

Wstęp: bezpłatny Data: 1-3 maja 2026 Miejsce: Olsztyn, CRS „Ukiel”, górka przy plaży nr 2 Godziny: piątek i sobota 12:00 – 21:00, niedziela 12:00 – 20:00

Festiwal Smaków Food Trucków poleca Radio Eska. 

Quiz. Jedzenie czy rzeka? Tylko pasjonaci geografii lub smakosze dadzą radę! Sprawdź się!
Pytanie 1 z 10
Czulent to:

