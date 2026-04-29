Będzie słodko, wytrawnie i pysznie...

Festiwal Smaków Food Trucków na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń w Olsztynie i znów zaprasza na trzy dni pełne kulinarnych odkryć. W majówkę na uczestników czekać będzie 16 food trucków, które zaserwują soczyste burgery, intensywne w smaku potrawy inspirowane Meksykiem, makaron przygotowywany w kręgu sera, węgierskie langosze a także street foodowe klasyki w autorskich odsłonach. Na deser czekać będą słodkości – od chrupiących churros z gorącą czekoladą oraz sosem pistacjowym przez świeże owoce w czekoladzie, aż po mrożone serniki w polewie.

Lista food trucków - Olsztyn 2026

Pasta w kole – włoskie makarony z kręgu sera

– burgery Cool Food Truck – argentyńskie empanadas

– hiszpańskie pączki churros Gruzin – kuchnia gruzińska

– kuchnia międzynarodowa Kultowe Bagiety – rzemieślnicze zapiekanki

– mrożone serniki w czekoladzie Top Burgery – burgery

– tradycyjne węgierskie langosze Smaki Ulicy – grillowane ciabatty z sezonowaną wołowiną

– kuchnia tex-mex Food Patrol – smash burgery

– chrupiące frytki belgijskie Fragola – świeże owoce w czekoladzie

– bajgle z szarpanym mięsem Browar Amber – piwo i napoje alternatywne

Atrakcje dla całych rodzin

Oprócz smakołyków zaplanowano także rekreację dla całych rodzin: konkursy z nagrodami, strefa relaksu z leżakami, a także kącik artystyczny z kolorowankami dla najmłodszych.

Pyszna majówka z food truckami to już niemal olsztyńska tradycja.

Festiwal Smaków Food Trucków

Wstęp: bezpłatny Data: 1-3 maja 2026 Miejsce: Olsztyn, CRS „Ukiel”, górka przy plaży nr 2 Godziny: piątek i sobota 12:00 – 21:00, niedziela 12:00 – 20:00

i Autor: Sylwia Mieszkowska/ Canva.com

