"Wilcze oczy" - postrach dzikich zwierząt dla poprawy bezpieczeństwa na drogach

Czerwiec zwiększa ryzyko spotkania dzikich zwierząt na drodze

Warmia i Mazury należą do najbardziej zalesionych regionów Polski, dlatego kierowcy regularnie napotykają dziką zwierzynę przemieszczającą się między kompleksami leśnymi. W czerwcu zwierzęta są szczególnie aktywne – poszukują pożywienia, przemieszczają się z młodymi i przekraczają drogi częściej niż w innych okresach roku.Największe zagrożenie występuje o świcie, po zmroku oraz nocą, ale do niebezpiecznych sytuacji może dojść również w ciągu dnia, zwłaszcza na drogach przebiegających przez lasy i tereny niezabudowane.

Dlaczego zderzenie z łosiem lub jeleniem jest tak niebezpieczne?

Kolizja z dużym zwierzęciem może mieć bardzo poważne skutki. Łoś czy jeleń ważą nawet kilkaset kilogramów, a siła uderzenia przy prędkości kilkudziesięciu kilometrów na godzinę może doprowadzić do poważnego uszkodzenia pojazdu oraz obrażeń kierowcy i pasażerów.Warto pamiętać, że jeśli na drogę wbiegła jedna sarna lub dzik, za nią mogą podążać kolejne osobniki. Zachowanie ostrożności przez kilka następnych sekund może zapobiec wypadkowi.

Jak zwiększyć bezpieczeństwo na drogach Warmii i Mazur?

Eksperci wskazują kilka prostych zasad, które mogą znacząco zmniejszyć ryzyko kolizji z dzikim zwierzęciem:

ogranicz prędkość na odcinkach przebiegających przez lasy i pola,

zwracaj uwagę na znaki ostrzegające przed dziką zwierzyną,

obserwuj pobocza, szczególnie o świcie i po zmroku,

zachowuj bezpieczny odstęp od innych pojazdów,

unikaj gwałtownych manewrów, które mogą doprowadzić do utraty panowania nad samochodem.

Co zrobić po zderzeniu z dzikim zwierzęciem?Jeżeli dojdzie do kolizji, należy przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu. Trzeba zabezpieczyć miejsce zdarzenia, włączyć światła awaryjne i wezwać odpowiednie służby. Nie należy podchodzić do rannego zwierzęcia ani próbować go przemieszczać – nawet ciężko ranne może zachowywać się nieprzewidywalnie.

Bezpieczna jazda to wspólna odpowiedzialność

W okresie letnim ruch na drogach Warmii i Mazur znacząco wzrasta za sprawą turystów i mieszkańców korzystających z uroków regionu. Połączenie rozwagi kierowców z odpowiednią infrastrukturą – taką jak przejścia dla zwierząt, ogrodzenia ochronne czy właściwe oznakowanie – może ograniczyć liczbę groźnych zdarzeń i zwiększyć bezpieczeństwo zarówno ludzi, jak i dzikiej przyrody.

"Wilcze oczy" na sarny, dziki i jelenie

Drogowcy montują na drogach regionu specjalne urządzenia odblaskowe, by odstraszyć dzikie zwierzęta i zmniejszyć ryzyko ich wtargnięcia na jezdnię.

-Wilcze oczy jest to rozwiązanie, które stosujemy od kilku lat na naszych drogach. To jest taki element, który jest przymocowany właśnie do słupków prowadzących, słupków hektometrowych, które pod wpływem światła pochodzącego nadjeżdżającego pojazdu odbijają to światło, kierując je w stronę lasu. To jest element odstraszający - mówi Agnieszka Kowalewska z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

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POSŁUCHAJ: mówi Agnieszka Kowalewska z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

POSŁUCHAJ: mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji