Drogowcy chcą wyciąć blisko 6,7 tys. drzew na Warmii i Mazurach. Mieszkańcy protestują

Tysiące drzew przeznaczonych do wycinki

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie wystąpił do samorządów z wnioskami o wycięcie 6678 drzew rosnących przy drogach wojewódzkich w regionie. Zdaniem drogowców wiele z nich jest w złym stanie technicznym lub znajduje się zbyt blisko jezdni, co może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu.Najwięcej drzew planowanych do usunięcia znajduje się w okolicach Kętrzyna, Elbląga, Nidzicy i Olecka.

Bezpieczeństwo kontra ochrona krajobrazu

Przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich podkreślają, że przydrożne drzewa są jedną z najgroźniejszych przeszkód dla kierowców. Według policyjnych statystyk w ubiegłym roku na Warmii i Mazurach zginęło 30 osób w wyniku uderzenia samochodu w drzewo, co stanowiło około jednej trzeciej wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w regionie.Drogowcy przekonują, że każde drzewo zgłoszone do wycinki zostało ocenione indywidualnie przez specjalistów.

Społecznicy nie zgadzają się na masową wycinkę

Plany usunięcia tysięcy drzew wywołały sprzeciw mieszkańców i organizacji społecznych. Ich zdaniem historyczne aleje są jednym z symboli Warmii i Mazur, wpływają na atrakcyjność turystyczną regionu oraz stanowią cenne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe.Szczególne emocje budzi plan wycięcia ponad 1500 drzew przy drodze wojewódzkiej nr 593 na trasie Reszel–Miłakowo, uznawanej za jedną z najbardziej malowniczych w regionie.

Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła

Same wnioski o wycinkę nie oznaczają automatycznej zgody na usunięcie drzew. Decyzje podejmą właściwe samorządy po uzyskaniu obowiązkowej opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W poprzednich latach część podobnych wniosków została odrzucona, co pokazuje, że każdy przypadek będzie analizowany indywidualnie.Spór o przyszłość warmińsko-mazurskich alei po raz kolejny stawia pytanie o to, jak pogodzić bezpieczeństwo na drogach z ochroną charakterystycznego krajobrazu regionu.

POSŁUCHAJ: mówi Krzysztof Suchowiecki, radca prawny, działający na rzecz ochrony alei przydrożnych na Warmii i Mazurach

POSŁUCHAJ: mówi Rzeczniczka RDOŚ w Olsztynie Justyna Januszewicz

POSŁUCHAJ: mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji.