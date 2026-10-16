Warmińsko-mazurski czek turystyczny. Wkrótce druga tura!

Jesienne odkrywanie Warmii i Mazur

Budżet przeznaczony na ten cel to 3,5 miliona złotych. Czeki mają jasno określony termin ważności, a mogą się o nie ubiegać wszyscy pełnoletni mieszkańcy Polski. Druga tura startuje w poniedziałek 19 października o godzinie 10.

Program ma pokazać, że sezon turystyczny nadal trwa, że nasze województwo jest piękne i bezpieczne, że jest to miejsce do atrakcyjnego wypoczynku jesienią: dla fanów turystyki rowerowej, miłośników zwiedzania, dla lubiących dobrą kuchnię. Warmia i Mazury są właśnie takim miejscem - podkreśla Magdalena Ciach, dyrektor Warmińsko - Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Oferujemy 196 obiektów do wyboru. Są to hotele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, w różnym standardzie, różnych też cenach. Spotkałam się z opiniami, że turyści wcześniej planowali przyjechać do jakiegoś obiektu, a teraz mają szansę skorzystać ze zniżką - dodaje Magdalena Ciach

Czek w pigule

Żeby ubiegać się o dopłatę, trzeba zajrzeć na stronę czekwarmiamazury.pl. Twórcy programu przewidzieli trzy kategorie dla uczestników: posiadacze Karty Dużej Rodziny, Seniorzy 60+ oraz grupa otwarta dla osób pełnoletnich. Każdy uczestnik może wygenerować tylko jeden czek w trakcie trwania programu. Dopłatę do przynajmniej dwóch noclegów należy zrealizować bezpośrednio w obiekcie (portale rezerwacyjne nie obsługują czeków).

• II Tura — nabór wniosków 19 października 2026, godz. 10:00Pobyty od 20 października 2026 do 8 listopada 2026r.

• III Tura — nabór wniosków 9 listopada 2026, godz. 10:00Pobyty od 10 listopada 2026 do 30 listopada 2026r.

Czek Turystyczny zapewnia dopłaty do noclegów w czterech województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim. Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Regionalnych Organizacji Turystycznych (ROT).

***POSŁUCHAJ PODCASTU - ESKA OLSZTYN***

POSŁUCHAJ O czeku turystycznym Warmii i Mazur mówi Magdalena Ciach, dyrektor Warmińsko - Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Rozmawiała A