Idą jak burza przez ligowe rozgrywki. Kolejnym przeciwnikiem Stomilu Olsztyn – Start Nidzica [AUDIO]

Andrzej Brzozowski
2026-10-15 17:56

Lider rozgrywek piłkarskiej 4. ligi – Stomil Olsztyn w 12. kolejce podejmie Start Nidzica. Początek meczu przy Piłsudskiego o godzinie 14. „Przed sobą stawiamy cel i liczymy na to, że tak jak w każdym ze spotkań domowych, będziemy mogli liczyć na Wasz doping’ – mówi Michał Kraszewski, trener Stomilu.

Piłkarze Stomilu Olsztyn i Startu Nidzica walczą o piłkę w powietrzu. O meczu 4. ligi przeczytasz na Eska Olsztyn.
Autor: Stomil Olsztyn/ Materiały prasowe

Idą jak burza!

Ekipa prowadzona przez Michała Kraszewskiego w tegorocznych rozgrywkach kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. W jedenastu starciach Stomil zainkasował 31 punktów ze znakomitą średnią 3,90 gola na mecz. W ostatniej kolejce pewnie pokonał na wyjeździe Romintę Gołdap 3:0. Do bramki przeciwnika trafiali: Szymon Królak, Piotr Jakubowski i Marcin Fiedorowicz. W sobotę 17 października o godzinie 14, Stomil zagra u siebie ze Startem Nidzica. 

Stomil będzie chciał wykorzystać atut własnego boiska i dopisać kolejne punkty do ligowego dorobku

- Zapraszam serdecznie wszystkich kibiców na sobotnie spotkanie ze startem Nidzica. Zagramy na naszym stadionie o godzinie 14-tejmówi Michał Kraszewski, trener Stomilu Olsztyn.

- Spotkanie zapowiada się na bardzo emocjonujące. Start, pomimo tego, iż obecnie zajmuje miejsce w dolnych rejonach tabeli, jawi się jako zespół grający z Werwą, dużym charakterem. Ma kilku graczy bardzo mocnych fizycznie. Do tego kilka tygodni temu dołączył do nich Maciej Komorowski, który od początku sezonu był zawodnikiem z Stomilu Olsztyn, więc na pewno nadaje to dodatkowego smaczku temu spotkaniu.

- My pracowaliśmy zgodnie z planem. Cztery treningi w tym mikro cyklu. Zapowiadamy walkę o trzy punkty. Przed sobą stawiamy cel i liczymy na to, że tak jak w każdym ze spotkań domowych, będziemy mogli liczyć na Wasz doping i będziecie naszym dwunastym zawodnikiemdodaje szkoleniowiec Stomilu.

12. kolejka 4. ligi: Stomil Olsztyn – Start Nidzica

POSŁUCHAJ: Stomil Olsztyn przed meczem ze Startem Nidzica – Michał Kraszewski, trener „Dumy Warmii”
Mediateka.pl

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