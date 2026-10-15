Idą jak burza!

Ekipa prowadzona przez Michała Kraszewskiego w tegorocznych rozgrywkach kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. W jedenastu starciach Stomil zainkasował 31 punktów ze znakomitą średnią 3,90 gola na mecz. W ostatniej kolejce pewnie pokonał na wyjeździe Romintę Gołdap 3:0. Do bramki przeciwnika trafiali: Szymon Królak, Piotr Jakubowski i Marcin Fiedorowicz. W sobotę 17 października o godzinie 14, Stomil zagra u siebie ze Startem Nidzica.

Stomil będzie chciał wykorzystać atut własnego boiska i dopisać kolejne punkty do ligowego dorobku

- Zapraszam serdecznie wszystkich kibiców na sobotnie spotkanie ze startem Nidzica. Zagramy na naszym stadionie o godzinie 14-tej – mówi Michał Kraszewski, trener Stomilu Olsztyn.

- Spotkanie zapowiada się na bardzo emocjonujące. Start, pomimo tego, iż obecnie zajmuje miejsce w dolnych rejonach tabeli, jawi się jako zespół grający z Werwą, dużym charakterem. Ma kilku graczy bardzo mocnych fizycznie. Do tego kilka tygodni temu dołączył do nich Maciej Komorowski, który od początku sezonu był zawodnikiem z Stomilu Olsztyn, więc na pewno nadaje to dodatkowego smaczku temu spotkaniu.

- My pracowaliśmy zgodnie z planem. Cztery treningi w tym mikro cyklu. Zapowiadamy walkę o trzy punkty. Przed sobą stawiamy cel i liczymy na to, że tak jak w każdym ze spotkań domowych, będziemy mogli liczyć na Wasz doping i będziecie naszym dwunastym zawodnikiem – dodaje szkoleniowiec Stomilu.

12. kolejka 4. ligi: Stomil Olsztyn – Start Nidzica

Sobota, 17 października

Godzina 14:00

Stadion przy al. Piłsudskiego 69A w Olsztynie

bilety.stomilolsztyn.com

POSŁUCHAJ: Stomil Olsztyn przed meczem ze Startem Nidzica – Michał Kraszewski, trener „Dumy Warmii”