11. kolejka Superscore 4. liga: Rominta Gołdap - Stomil Olsztyn 0:3

Do przerwy bezbramkowy remis 0:0. Po zmianie stron Biało-Niebiescy trzykrotnie trafili do siatki rywali, dzięki czemu dopisali kolejne 3 punkty do ligowej tabeli! Bramki dla Stomili zdobyli: 52' Szymon Królak, 77' Piotr Jakubowski i 90' Marcin Fiedorowicz

- To było dla nas bardzo trudne spotkanie z wymagającym rywalem – mówi Michał Kraszewski, trener Stomilu.

- Obydwa zespoły miały swój pomysł na ten mecz. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 0:0. Mieliśmy w niej swoje sytuacje, natomiast Rominta również potrafiła zagrozić naszej bramce. W drugiej połowie, po korektach zagraliśmy już skutecznie. Dwie bramki padły po stałych fragmentach gry: pierwsza po kontynuacji akcji, druga bezpośrednio ze stałego fragmentu. Zespół wykazał się dużą dojrzałością w tym spotkaniu. Bardzo cenimy te trzy punkty zdobyte w Gołdapi – podkreśla trener Kraszewski.

Kolejka 11 - 10-11 października

Rominta Gołdap - Stomil Olsztyn 0:3

Sokół Ostróda - Naki Olsztyn 6:1

GKS Wikielec - Granica Kętrzyn 5:0

Tęcza Biskupiec - Polonia Pasłęk 1:0

DKS Dobre Miasto - Zatoka Braniewo 3:0

Mamry Giżycko - Mazur Ełk 1:2

Pisa Barczewo - Znicz Biała Piska 2:1

Concordia Elbląg - Start Nidzica 3:0