Lider nie zwalnia tempa. Trzy punkty Stomilu Olsztyn w Gołdapi

Andrzej Brzozowski
2026-10-12 21:41

Piłkarze Stomilu Olsztyn pokonali na wyjeździe Romintę Gołdap 3:0 i umocnili się na pozycji lidera rozgrywek 4 ligi. Teraz czeka ich pojedynek domowy. W sobotę przy Piłsudskiego zamelduje się Start Nidzica. Początek meczu o godzinie 14.

Cieszący się piłkarze Stomilu Olsztyn w niebieskich strojach. O wygranej w Gołdapi przeczytasz na Eska Olsztyn.
Autor: Stomil Olsztyn/ Łukasz Kozłowski/ Materiały prasowe

11. kolejka Superscore 4. liga: Rominta Gołdap - Stomil Olsztyn 0:3

Do przerwy bezbramkowy remis 0:0. Po zmianie stron Biało-Niebiescy trzykrotnie trafili do siatki rywali, dzięki czemu dopisali kolejne 3 punkty do ligowej tabeli! Bramki dla Stomili zdobyli: 52' Szymon Królak, 77' Piotr Jakubowski i 90' Marcin Fiedorowicz

- To było dla nas bardzo trudne spotkanie z wymagającym rywalemmówi Michał Kraszewski, trener Stomilu.

- Obydwa zespoły miały swój pomysł na ten mecz. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 0:0. Mieliśmy w niej swoje sytuacje, natomiast Rominta również potrafiła zagrozić naszej bramce. W drugiej połowie, po korektach zagraliśmy już skutecznie. Dwie bramki padły po stałych fragmentach gry: pierwsza po kontynuacji akcji, druga bezpośrednio ze stałego fragmentu. Zespół wykazał się dużą dojrzałością w tym spotkaniu. Bardzo cenimy te trzy punkty zdobyte w Gołdapipodkreśla trener Kraszewski.

Kolejka 11 - 10-11 października

  • Rominta Gołdap - Stomil Olsztyn 0:3
  • Sokół Ostróda - Naki Olsztyn 6:1
  • GKS Wikielec - Granica Kętrzyn 5:0
  • Tęcza Biskupiec - Polonia Pasłęk 1:0
  • DKS Dobre Miasto - Zatoka Braniewo 3:0
  • Mamry Giżycko - Mazur Ełk 1:2
  • Pisa Barczewo - Znicz Biała Piska 2:1
  • Concordia Elbląg - Start Nidzica 3:0

Polecany artykuł:

QUIZ. W których reprezentacjach grają Yamal, Mpappe, Valverde i Raphinha? Dopasuj piłkarza do kadry
Pytanie 1 z 20
W jakiej reprezentacji gra Lamine Yamal?

ROLKI

Sport Olsztyn
Olsztyn
Duma Warmii
Stomil Olsztyn zdobył trzy punkty
Stomil Olsztyn