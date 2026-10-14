Szlak Świętej Warmii nabiera kształtów. Ponad 400 kilometrów trasy przez Warmię jest znakowanych

Szlak Świętej Warmii jest już znakowany

Prace w terenie nabierają tempa. Znakarze PTTK w Olsztynie od kilku tygodni przemierzają Warmię i umieszczają oznaczenia, które mają pomóc turystom w poruszaniu się po trasie. Pierwszy etap Szlaku Świętej Warmii obejmuje ponad 400 kilometrów i prowadzi przez wszystkie gminy powiatu olsztyńskiego oraz gminę Reszel. Organizatorzy pokazali w mediach społecznościowych pierwsze efekty prac i zachęcają mieszkańców oraz turystów do wypatrywania nowych znaków podczas spacerów. To również okazja, by przyjrzeć się bliżej trasie, która ma pomóc w odkrywaniu atrakcji regionu.

-W Powiecie Olsztyńskim trwa właśnie znakowanie szlaku Świętej Warmii. To ponad 400 kilometrów trasy, która wjedzie przez wszystkie warmińskie gminy. Szlak rozpoczyna się w Świętej Lipce i kiedyś, w przyszłości skończy się za Fromborkiem, przed Tolkmickiem. Natomiast w tej chwili trwa znakowanie szlaku w Powiecie Olsztyńskim. Znakarze PTT-ku zostawiają przepiękne znaki, takie zielona muszla na białym tle. Malują ręcznie to wszystko, co 200-250 metrów będzie można te znaki oglądać. I to potrwa jeszcze przynajmniej miesiąc- mówi dyrektor biura Stowarzyszenia Szlak Świętej Warmii, Jolanta Wiszniewska. - W przyszłym roku będziemy znakować szlak w Powiecie Braniewskim i Lidzbarskim, więc wtedy już ponad 800 kilometrów szlaku Świętej Warmii fizycznie będzie widoczne. I będzie można sobie wybierać odcinki 20-kilometrowe, żeby spędzać pięknie czas na Warmii.A przy okazji poznając jej historię, kulturę, przepyszną kuchnię i kupując jakąś miłą pamiątkę od rzemieślnika lokalnego.

Czym jest Szlak Świętej Warmii?

Szlak Świętej Warmii to inicjatywa związana z promocją historycznego i kulturowego dziedzictwa Warmii. Region wyróżnia się bogatą historią, zabytkami sakralnymi, charakterystyczną architekturą oraz krajobrazami, w których ważne miejsce zajmują niewielkie miejscowości, lokalne tradycje i miejsca związane z dziejami regionu. Idea szlaku polega na zachęcaniu do poznawania Warmii nie tylko przez pryzmat najbardziej znanych atrakcji turystycznych, lecz także mniej oczywistych zakątków. To propozycja dla osób, które chcą połączyć aktywny wypoczynek z odkrywaniem lokalnej historii, kultury i tożsamości.

Ponad 400 kilometrów przez gminy Warmii

Pierwszy etap obejmuje rozległy obszar powiatu olsztyńskiego oraz gminę Reszel. Tak długa trasa daje możliwość poznawania regionu na różnych odcinkach – podczas dłuższych wypraw i krótszych wycieczek. Znakowanie ma ułatwić odnajdywanie przebiegu szlaku w terenie. To szczególnie ważne dla osób, które chcą samodzielnie planować spacery i wycieczki, docierając do miejsc związanych z dziedzictwem Warmii. Prace prowadzone przez znakarzy PTTK są więc istotnym etapem przygotowania trasy do turystycznego odkrywania regionu.

Widzieliście już oznaczenia Szlaku Świętej Warmii?

Prace nad znakowaniem toczyły się w ostatnich tygodniach, dlatego nowe oznaczenia mogą być już widoczne na trasie. Organizatorzy zachęcają do dzielenia się obserwacjami i informowania, gdzie udało się dostrzec znak Szlaku Świętej Warmii. Dla mieszkańców to także zaproszenie do spojrzenia na najbliższą okolicę z turystycznej perspektywy. Być może podczas kolejnego spaceru natkną się na oznaczenie prowadzące do kolejnego miejsca wartego poznania.

POSŁUCHAJ: mówi dyrektor biura Stowarzyszenia Szlak Świętej Warmii, Jolanta Wiszniewska