Noc Duchów 2026 w Olsztynie. Percival, widowisko ognia i mroczne „Dziady” na lotnisku Dajtki

Noc Duchów 2026 na lotnisku Olsztyn-Dajtki. Kiedy i o której?

Jesień, ogień, dawne słowiańskie obrzędy i tajemnicza atmosfera – Noc Duchów ponownie zawita do Olsztyna. Tegoroczna edycja odbędzie się 17 października 2026 roku na lotnisku Olsztyn-Dajtki. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 17:00. Organizatorzy zapowiadają największe widowisko w historii imprezy. W programie znalazły się koncert znanego zespołu folkowego, spektakl inspirowany twórczością Adama Mickiewicza, atrakcje nawiązujące do średniowiecza oraz jarmark rzemiosła i regionalnych smaków. To propozycja dla osób, które chcą spędzić jesienny wieczór w niecodziennym klimacie – z muzyką, teatrem i ogniem w roli głównej.

Percival w Olsztynie. Muzyka znana z „Wiedźmina”

Jednym z głównych punktów programu będzie koncert zespołu Percival, od ponad 20 lat związanego z muzyką inspirowaną historią i kulturą dawnych Słowian. Grupa jest współtwórcą muzyki do gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon”, a jej twórczość można usłyszeć również w produkcjach związanych z serialowym światem „Wiedźmina”. Podczas Nocy Duchów publiczność usłyszy słowiańskie pieśni oraz utwory inspirowane historią i wczesnym średniowieczem. Nie zabraknie również muzycznych odniesień do uniwersum znanego z przygód Geralta z Rivii. Koncert ma być jednym z najważniejszych elementów tegorocznej edycji wydarzenia.

„Dziady: Symfonia Grozy”. Ogień, aktorzy i efekty specjalne

Mrocznym punktem programu będzie widowisko „Dziady: Symfonia Grozy”, łączące dramat Adama Mickiewicza z dawnym słowiańskim obrzędem przywoływania duchów. W przedstawieniu wystąpią aktorzy gdańskiego Teatru Znak. Spektakl ma wykraczać poza tradycyjną formę sceniczną – akcja będzie rozgrywać się nie tylko na scenie, ale również pomiędzy widzami i za ich plecami. Wśród zapowiadanych atrakcji są ogień, szczudlarze, płonące konie, muzyka i efekty specjalne. Wszystko to ma stworzyć atmosferę tajemniczego rytuału i wciągnąć uczestników w sam środek opowieści inspirowanej słowiańskimi wierzeniami.

Średniowieczna wioska, jarmark i biesiada przy ognisku

Noc Duchów to nie tylko koncerty i widowiska. Na uczestników czekać będzie również średniowieczna wioska, w której będzie można przyjrzeć się dawnym rzemiosłom i spróbować swoich sił w historycznych aktywnościach. W programie zaplanowano między innymi: pokazy walk wojów średniowiecznych, trening szermierki historycznej, strzelanie z łuku i rzut toporem, zbrojownię, tradycyjne gry i zabawy średniowieczne. Nie zabraknie także jarmarku rzemiosła i smaków. Na stoiskach pojawią się rękodzieło, naturalne produkty oraz tradycyjne przysmaki. Organizatorzy zapraszają również na biesiadę przy ogniskach. Będzie można upiec kiełbaskę i ogrzać się gorącą herbatą, kakao lub napojem określanym przez organizatorów jako Grzaniec Welesa.

Noc Duchów 2026 z celem charytatywnym

Wydarzenie ma również wymiar społeczny. Część dochodu z tegorocznej Nocy Duchów zostanie przeznaczona na Fundusz Superbohatera, inicjatywę Fundacji „Człowiek Dobro”. Fundusz wspiera dzieci i młodzież z Warmii i Mazur w rozwijaniu sportowych pasji, szczególnie wtedy, gdy sytuacja finansowa ich rodzin utrudnia udział w zajęciach. Pomoc może obejmować zakup obuwia i sprzętu sportowego, opłacenie treningów oraz wyjazdów na zawody. Podczas imprezy będzie prowadzona również zbiórka na ten cel. W poprzedniej edycji Nocy Duchów środki z wydarzenia przeznaczono na zakup gier, zabawek i materiałów edukacyjnych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

Szczegóły dotyczące biletów i programu można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia.

Noc Duchów 2026 Ogień, słowiańskie pieśni, wojowie i opowieści o świecie dawnych wierzeń – 17 października lotnisko Olsztyn-Dajtki zamieni się w miejsce, w którym historia i legenda spotkają się podczas jednego jesiennego wieczoru.

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