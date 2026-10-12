Zwiedzanie odbywało się w czterech turach. Uczestnicy poznali kolejne etapy termicznego przekształcania odpadów oraz rozwiązania technologiczne wykorzystywane w zakładzie. Dowiedzieli się, jak odzyskiwana jest energia, gdzie trafiają wytwarzane ciepło i prąd oraz jak przebiega nadzór nad pracą instalacji. Ważną częścią były rozmowy z osobami na co dzień związanymi z funkcjonowaniem ITPO.

- Dzień otwarty był dla nas okazją, aby pokazać mieszkańcom, jak ITPO pracuje na co dzień i jaką rolę pełni w Olsztynie. Mieszkańcy mogli zobaczyć instalację od środka oraz poznać proces przekształcania odpadów w ciepło i energię elektryczną. Zależało nam przede wszystkim na bezpośredniej rozmowie i możliwości udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania zakładu. Dziękuję wszystkim uczestnikom za wizytę i zainteresowanie naszą pracą – mówi Jarosław Sałamacha, członek zarządu Dobrej Energii dla Olsztyna.

ITPO zagospodarowuje odpady komunalne, które mieszkańcy wyrzucają do czarnego worka. Poprawność segregacji jest dodatkowo weryfikowana w sortowni Zakładu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, a odpady zmieszane, które nie nadają się do recyklingu, poddawane są procesowi termicznego przekształcania. W efekcie miasto odzyskuje energię cieplną oraz elektryczną. Ciepło trafia do miejskiej sieci ciepłowniczej, a energia elektryczna do sieci elektroenergetycznej.

Instalację można zwiedzać również w innych terminach. Oferta edukacyjna skierowana jest szczególnie do szkół podstawowych i ponadpodstawowych.