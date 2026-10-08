Na co dzień nie każdy ma okazję zobaczyć od środka, jak z odpadów powstaje ciepło i energia elektryczna dla Olsztyna. Podczas dnia otwartego Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul Bublewicza będzie można sprawdzić to miejsce z bliska.

- Pokażemy, jak funkcjonuje instalacja, opowiemy o jej roli w miejskim systemie gospodarki odpadami i odpowiemy na Wasze pytania – mówi Jarosław Sałamacha, członek zarządu ITPO Olsztyn, Dyrektor ds. Technicznych.

- Wydarzenie potrwa od 9 do 14. Zwiedzanie odbędzie się w trzech turach: o 9:00, 10:30 i 12:00. Zapraszamy osoby od 8. roku życia. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć wyłącznie pod opieką dorosłych – podkreśla Sałamacha.

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów to jeden z najważniejszych obiektów miejskiej infrastruktury Olsztyna.

POSŁUCHAJ: Dzień otwarty Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów. Z Jarosławem Sałamachą z ITPO Olsztyn rozmawia Andrzej Brzozowski