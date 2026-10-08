Ciepło i energia. Dzień otwarty Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów

Andrzej Brzozowski
2026-10-08 13:48

Jaka jest droga odpadów, których nie można ponownie wykorzystać? Można to sprawdzić w Olsztynie. W sobotę 10 listopada odbędzie się dzień otwarty Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul Bublewicza. Na zwiedzanie w trzech turach obowiązują zapisy.

Dwaj mężczyźni w studiu radiowym z logo Eska Olsztyn. O dniu otwartym spalarni odpadów w Olsztynie przeczytasz na Eska Olsztyn.
Autor: Andrzej Brzozowski

Na co dzień nie każdy ma okazję zobaczyć od środka, jak z odpadów powstaje ciepło i energia elektryczna dla Olsztyna. Podczas dnia otwartego Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul Bublewicza będzie można sprawdzić to miejsce z bliska.

- Pokażemy, jak funkcjonuje instalacja, opowiemy o jej roli w miejskim systemie gospodarki odpadami i odpowiemy na Wasze pytaniamówi Jarosław Sałamacha, członek zarządu ITPO Olsztyn, Dyrektor ds. Technicznych.

- Wydarzenie potrwa od 9 do 14. Zwiedzanie odbędzie się w trzech turach: o 9:00, 10:30 i 12:00. Zapraszamy osoby od 8. roku życia. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć wyłącznie pod opieką dorosłych podkreśla Sałamacha.

Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów to jeden z najważniejszych obiektów miejskiej infrastruktury Olsztyna.

POSŁUCHAJ: Dzień otwarty Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów. Z Jarosławem Sałamachą z ITPO Olsztyn rozmawia Andrzej Brzozowski
Mediateka.pl

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