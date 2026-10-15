Wielkie ściganie w Olsztynie! Zbliża się Grand Prix Polski w Kartingu Halowym [AUDIO]

Andrzej Brzozowski
2026-10-15 13:50

W Olsztynie odbędzie się jedna z najważniejszych w kraju imprez kartingowych. 6-7 listopada tor Kormoran będzie areną Grand Prix Polski w Kartingu Halowym. Wydarzenie ma charakter otwarty, zgłosić się może każdy odważny.

Gokarty na torze Kormoran w Olsztynie przed Grand Prix Polski. O szczegółach zawodów przeczytasz na Eska Olsztyn.
Autor: Andrzej Brzozowski

Zawody pod dachem - Grand Prix Polski w Kartingu Halowym

W rywalizacji może wziąć udział każdy, kto spełnia regulamin, Wiadomo też, że nie zabraknie najlepszych w tej dziedzinie. Wydarzenie odbędzie się w piątek i sobotę na olsztyńskim Torze Kormoran.

- Co roku organizujemy Grand Prix Polski w kartingu halowym i równolegle Grand Prix Polski Juniorów w kartingu halowym mówi Maciej Marcinkiewicz, organizator zawodów.

- Impreza dwudniowa 6-7 listopada. Biorą w niej udział zawodnicy z naszego regionu, ale też z kraju. Przyciągają ich nagrody. W Grand Prix Polski Juniorów najlepszy kierowca po eliminacjach i wyścigach finałowych otrzyma możliwość testów wyścigowego Fiata 500 na Torze Poznań z trenerem. To będzie intensywny trening. To są Fiaty 500 wyścigowe przygotowane do pucharu Trofeo di Serie, czyli to są samochody, które regularnie startują w wyścigach. Oczywiście to jest samochód niższej kategorii, ze słabszym silnikiem, ale to są prawdziwe wyścigówki.

- Grand Prix Polski w kartingu halowym. Nagrodą dzięki zespołowi Aqua Flame Racing Team jest też trening na torze wyścigowym, ale za kierownicą Radicala SR3 RSX, czyli dokładnie takiego samochodu, jak w 2023 i 2022 zdobyłem Mistrzostwo Polski w klasyfikacji generalnej wyścigów długodystansowych. Super wyścigówka, która jedzie tempem wyścigowego Porsche na torze, więc znowu taki trening, taka nagroda to naprawdę coś wyjątkowego. To spowoduje, że rzeczywiście ta stawka i rywalizacja będzie bardzo zacięta. Dwa dni ścigania, pierwszy dzień piątek eliminacje, a później szóstka najlepszych w każdej kategorii weźmie udział w sobotnich finałach, a zwycięzca będzie tylko jeden. Zgłoszenia spływają. Jeśli ktoś lubi prawdziwe ściganie, bezpośrednie można powiedzieć, bo gokarty są bardzo bezpośrednią rywalizacją, to polecamzachęca Maciej Marcinkiewicz.

Tor w Olsztynie idealny do ścigania?

- W Olsztynie trzymamy się koncepcji tego prawdziwego motorsportu, począwszy od barier czerwono-białego koloru – mówi Maciej Marcinkiewicz.

- Nie mamy żadnych ledowych podświetleń, zabaw. Niektóre tory buduje się w takiej formie troszeczkę fanparku, kojarzą się z wesołym miasteczkiem, my od tego odchodzimy. Chcemy dawać prawdziwe wyścigowe emocje, nie być takim miejscem rozrywki, chociaż jest to forma rozrywki, ale w takim profesjonalnym wydaniu. Mamy profesjonalne bariery, profesjonalny pomiar czasu i przede wszystkim asfaltową nawierzchnię w hali. To jest profesjonalnie przygotowana asfaltowa nawierzchnia, która jest taka sama jak na torach wyścigowych, więc idealnie pasuje do opony slick. Każda nawierzchnia betonowa, to nie będzie prawdziwa nawierzchnia wyścigowa podkreśla Marcinkiewicz.

Jak spiszą się zawodnicy z Olsztyna?

- Jest szansa, że Olsztyn będzie w czołówce. Mamy zawodników, którzy są dobrze przygotowani, bardzo dużo trenują, mamy wiele talentów. Więc tutaj przyjezdni nie będą mieli łatwo, ale zdarzały się edycje, gdzie wygrywali przyjezdni zawodnicy – mówi Maciej Marcinkiewicz.

Grand Prix Polski w Kartingu Halowym poleca Radio Eska.

 ***POSŁUCHAJ PODCASTU - ESKA OLSZTYN***

Z Maciejem Marcinkiewiczem, kierowcą wyścigowym rozmawia Andrzej Brzozowski

Posłuchaj: O rywalizacji na torze i Grand Prix Polski w Kartingu Halowym - z Maciejem Marcinkiewiczem, kierowcą wyścigowym rozmawia Andrzej Brzozowski
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Maciej Marcinkiewicz, olsztyński kierowca wyścigowy
Autor: Tor Kormoran/ Materiały prasowe

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