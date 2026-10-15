Zawody pod dachem - Grand Prix Polski w Kartingu Halowym

W rywalizacji może wziąć udział każdy, kto spełnia regulamin, Wiadomo też, że nie zabraknie najlepszych w tej dziedzinie. Wydarzenie odbędzie się w piątek i sobotę na olsztyńskim Torze Kormoran.

- Co roku organizujemy Grand Prix Polski w kartingu halowym i równolegle Grand Prix Polski Juniorów w kartingu halowym – mówi Maciej Marcinkiewicz, organizator zawodów.

- Impreza dwudniowa 6-7 listopada. Biorą w niej udział zawodnicy z naszego regionu, ale też z kraju. Przyciągają ich nagrody. W Grand Prix Polski Juniorów najlepszy kierowca po eliminacjach i wyścigach finałowych otrzyma możliwość testów wyścigowego Fiata 500 na Torze Poznań z trenerem. To będzie intensywny trening. To są Fiaty 500 wyścigowe przygotowane do pucharu Trofeo di Serie, czyli to są samochody, które regularnie startują w wyścigach. Oczywiście to jest samochód niższej kategorii, ze słabszym silnikiem, ale to są prawdziwe wyścigówki.

- Grand Prix Polski w kartingu halowym. Nagrodą dzięki zespołowi Aqua Flame Racing Team jest też trening na torze wyścigowym, ale za kierownicą Radicala SR3 RSX, czyli dokładnie takiego samochodu, jak w 2023 i 2022 zdobyłem Mistrzostwo Polski w klasyfikacji generalnej wyścigów długodystansowych. Super wyścigówka, która jedzie tempem wyścigowego Porsche na torze, więc znowu taki trening, taka nagroda to naprawdę coś wyjątkowego. To spowoduje, że rzeczywiście ta stawka i rywalizacja będzie bardzo zacięta. Dwa dni ścigania, pierwszy dzień piątek eliminacje, a później szóstka najlepszych w każdej kategorii weźmie udział w sobotnich finałach, a zwycięzca będzie tylko jeden. Zgłoszenia spływają. Jeśli ktoś lubi prawdziwe ściganie, bezpośrednie można powiedzieć, bo gokarty są bardzo bezpośrednią rywalizacją, to polecam – zachęca Maciej Marcinkiewicz.

Tor w Olsztynie idealny do ścigania?

- W Olsztynie trzymamy się koncepcji tego prawdziwego motorsportu, począwszy od barier czerwono-białego koloru – mówi Maciej Marcinkiewicz.

- Nie mamy żadnych ledowych podświetleń, zabaw. Niektóre tory buduje się w takiej formie troszeczkę fanparku, kojarzą się z wesołym miasteczkiem, my od tego odchodzimy. Chcemy dawać prawdziwe wyścigowe emocje, nie być takim miejscem rozrywki, chociaż jest to forma rozrywki, ale w takim profesjonalnym wydaniu. Mamy profesjonalne bariery, profesjonalny pomiar czasu i przede wszystkim asfaltową nawierzchnię w hali. To jest profesjonalnie przygotowana asfaltowa nawierzchnia, która jest taka sama jak na torach wyścigowych, więc idealnie pasuje do opony slick. Każda nawierzchnia betonowa, to nie będzie prawdziwa nawierzchnia wyścigowa – podkreśla Marcinkiewicz.

Jak spiszą się zawodnicy z Olsztyna?

- Jest szansa, że Olsztyn będzie w czołówce. Mamy zawodników, którzy są dobrze przygotowani, bardzo dużo trenują, mamy wiele talentów. Więc tutaj przyjezdni nie będą mieli łatwo, ale zdarzały się edycje, gdzie wygrywali przyjezdni zawodnicy – mówi Maciej Marcinkiewicz.

Grand Prix Polski w Kartingu Halowym poleca Radio Eska.

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Z Maciejem Marcinkiewiczem, kierowcą wyścigowym rozmawia Andrzej Brzozowski

Posłuchaj: O rywalizacji na torze i Grand Prix Polski w Kartingu Halowym - z Maciejem Marcinkiewiczem, kierowcą wyścigowym rozmawia Andrzej Brzozowski

Autor: Tor Kormoran/ Materiały prasowe