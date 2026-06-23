Do tragicznego w skutkach wypadku doszło we wtorek (23 czerwca) na drodze wojewódzkiej nr 507 w miejscowości Praslity, niedaleko Dobrego Miasta. Samochód osobowy śmiertelnie potrącił tam 36-letniego pieszego. Pomimo podjętych działań mężczyzny nie udało się uratować, zmarł na miejscu.

Wypadek na przejściu dla pieszych w Praslitach

Na miejscu tragedii swoje czynności prowadzą policjanci we współpracy z prokuratorem, gromadząc materiał dowodowy niezbędny do odtworzenia przebiegu sytuacji. Z pierwszych policyjnych raportów wynika, że do potrącenia doszło, gdy 36-latek przechodził przez oznakowane przejście dla pieszych.

- Policjanci pod nadzorem prokuratora pracują w miejscu śmiertelnego potrącenia pieszego w miejscowości Praslity na drodze wojewódzkiej nr 507. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że 24-letni kierujący Audi uderzył w 36-latka, kiedy ten znajdował się na przejściu dla pieszych. Mężczyzna zginął na miejscu

- poinformował podkomisarz Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Pojazdem marki Audi kierował 24-latek. Według zapewnień służb badanie alkomatem dało wynik negatywny, co oznacza, że młody kierowca w chwili zdarzenia był trzeźwy. Policjanci podjęli jednak standardową decyzję o zabezpieczeniu próbek krwi do bardziej szczegółowych badań laboratoryjnych.

- Kierujący był trzeźwy, ale zlecono badanie jego krwi

- uzupełnił oficer prasowy.

Blokada drogi wojewódzkiej 507

Z uwagi na trwające oględziny śledczych fragment trasy wojewódzkiej nr 507 został całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Służby zorganizowały objazdy, by rozładować ruch w rejonie wypadku.

- Ruch na tym odcinku drogi jest zablokowany. Wyznaczony został objazd przez miejscowość Rogiedle. Służby na miejscu wskazują kierowcom alternatywną drogę

- doprecyzował podkom. Wilczewski.

Śledztwo pod nadzorem prokuratury

Teraz przed służbami trudne zadanie polegające na drobiazgowym przeanalizowaniu zebranych śladów. Kluczowe dla śledztwa będą wyniki badań zabezpieczonych dowodów oraz relacje ewentualnych świadków tego makabrycznego zdarzenia.