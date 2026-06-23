O włos od tragedii na jeziorze Niegocin. Kobieta wypadła z motorówki podczas brawurowych manewrów

Chwila nieuwagi i pasażerka znalazła się w wodzie

Do zdarzenia doszło w sobotę na jeziorze Niegocin, w pobliżu jednej ze stacji ratowniczych MOPR. Na udostępnionym nagraniu widać, jak sternik wykonuje gwałtowne skręty i dynamiczne manewry motorówką. W pewnym momencie jedna z kobiet znajdujących się na pokładzie traci równowagę i wpada do wody. Na szczęście tym razem nikomu nic się nie stało, jednak – jak podkreślają ratownicy – sytuacja była bardzo niebezpieczna i mogła zakończyć się tragedią.

Ratownicy: podczas takiej „zabawy” dochodzi do najgorszych wypadków

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe opublikowało film ku przestrodze, zaznaczając, że podobne zachowania niestety nie należą do rzadkości na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Ratownicy zwracają uwagę, że żadna z osób znajdujących się na pokładzie nie miała założonej kamizelki asekuracyjnej ani ratunkowej. To jeden z najpoważniejszych błędów, który w przypadku wypadnięcia do wody może mieć tragiczne konsekwencje.

Brak kamizelek i brawura to śmiertelne zagrożenie

Jak podkreślają doświadczeni ratownicy, pracujący na mazurskich jeziorach od blisko 30 lat, najpoważniejsze wypadki często są efektem pozornie niewinnej zabawy i chęci dostarczenia sobie adrenaliny. Gwałtowne manewry wykonywane przy większej prędkości mogą doprowadzić do utraty równowagi przez pasażerów, a wpadnięcie do wody bez kamizelki ratunkowej znacząco utrudnia akcję ratunkową i zwiększa ryzyko utonięcia.

MOPR apeluje do wodniaków: zachowajcie rozsądek

Publikując nagranie, ratownicy zaapelowali do osób wypoczywających na Mazurach o rozwagę i stosowanie zasady ograniczonego zaufania na wodzie. Przypominają, że wystarczy chwila nieuwagi, by beztroska zabawa zamieniła się w dramat. Zachęcają również, by nie bagatelizować obowiązku korzystania z kamizelek ratunkowych oraz unikać ryzykownych manewrów, szczególnie gdy na pokładzie znajdują się pasażerowie. Jak podkreślają, bezpieczeństwo na wodzie zależy przede wszystkim od odpowiedzialnych decyzji podejmowanych przez sterników i załogi jednostek pływających.

POSŁUCHAJ: mówi Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego