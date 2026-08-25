Tragedia koło Lidzbarka Warmińskiego. 19-latka wjechała autem do zbiornika wodnego

Do wypadku doszło we wtorek 25 sierpnia tuż przed godziną siódmą, na drodze powiatowej w okolicy miejscowości Lejławki Małe.

Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierująca z nieznanych na te chwilę przyczyn uderzyła pojazdem w przydrożne drzewa, a następnie wjechała do zbiornika wodnego znajdującego się przy drodze. Służby wydobyły kobietę z pojazdu. W wyniku doznanych obrażeń kierująca zmarła. Wyznaczyliśmy objazd przez miejscowość Bażyny - relacjonuje Beata Szydłowska, oficer prasowa KPP w Lidzbarku Warmińskim

Wtorkowy poranek na Warmii i Mazurach przyniósł bardzo trudne warunki jazdy. Mgła ograniczała widzialność miejscami do 200 metrów. Nawierzchnie dróg były śliskie.