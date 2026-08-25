Tragedia koło Lidzbarka Warmińskiego. 19-latka wjechała autem do zbiornika wodnego

Anna Kuca
2026-08-25 11:19

Policjanci i prokurator wyjaśniają przyczyny porannej tragedii na jednej z dróg lokalnych w pobliżu Lidzbarka Warmińskiego. Auto, którym kierowała młoda kobieta, wpadło do zbiornika wodnego. Służby wydobyły samochód, ale 19-latki nie udało się uratować.

Służby na miejscu wypadku we mgle. O tragedii pod Lidzbarkiem Warmińskim przeczytasz w serwisie Eska Olsztyn.
Autor: KPP / PSP w Lidzbarku Warmińskim/ Materiały prasowe

Do wypadku doszło we wtorek 25 sierpnia tuż przed godziną siódmą, na drodze powiatowej w okolicy miejscowości Lejławki Małe.

Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierująca z nieznanych na te chwilę przyczyn uderzyła pojazdem w przydrożne drzewa, a następnie wjechała do zbiornika wodnego znajdującego się przy drodze. Służby wydobyły kobietę z pojazdu. W wyniku doznanych obrażeń kierująca zmarła. Wyznaczyliśmy objazd przez miejscowość Bażyny - relacjonuje Beata Szydłowska, oficer prasowa KPP w Lidzbarku Warmińskim 

Wtorkowy poranek na Warmii i Mazurach przyniósł bardzo trudne warunki jazdy. Mgła ograniczała widzialność miejscami do 200 metrów. Nawierzchnie dróg były śliskie.

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