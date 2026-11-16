W sieci szykuje się istotny przełom. Zamiast tworzyć kolejną przestrzeń zdominowaną przez spory i wzajemne pretensje, mieszkaniec Elbląga stawia w centrum uwagi drugiego człowieka. Nowa koncepcja zakłada funkcjonowanie internetu wolnego od mowy nienawiści, dezinformacji oraz bezdusznych algorytmów.

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Tomasz Paradowski z Elbląga tworzy polską platformę Mordeczka.ai

Twórca projektu od dawna działa w branży technologicznej. Tomasz Paradowski otworzył swoje pierwsze przedsiębiorstwo informatyczne, mając zaledwie 21 lat, a po przeszło dwudziestu latach zbierania doświadczeń wyznacza sobie znacznie bardziej ambitne cele.

Owocem jego pracy jest rodzimy serwis społecznościowy Mordeczka.ai, którego mechanizmy funkcjonowania mają całkowicie odbiegać od standardów znanych z najpopularniejszych portali. Chociaż samo brzmienie nazwy może budzić wesołość, to za tym przedsięwzięciem stoją niezwykle poważne plany rozwojowe.

Mordeczka.ai wprowadza przycisk SOS i walkę z fake newsami

Wśród najbardziej nieszablonowych funkcji nowego serwisu znajdzie się dedykowany przycisk SOS. W sytuacji, gdy użytkownik stanie się celem sieciowego ataku, zyska możliwość natychmiastowego wstrzymania rozmowy oraz zgłoszenia agresywnego zachowania.

Autorzy projektu zamierzają też skutecznie hamować obieg nieprawdziwych wiadomości, nakładając szczególne rygory na treści o charakterze politycznym oraz zdarzenia generowane przy użyciu sztucznej inteligencji. System będzie również automatycznie odrzucał materiały pełne przemocy, a także reklamy alkoholu i gier hazardowych.

Twórca Mordeczka.ai stracił konta na TikToku. Teraz zmienia zasady

Przedsiębiorca sam boleśnie doświadczył skutków bezwzględnej polityki wielkich korporacji technologicznych. „Zablokowali mi konta na TikToku, przez to poniosłem ogromne straty finansowe. Wtedy zrodził się pomysł, który dziś wdrożyłem” mówi Tomasz Paradowski.

Założyciel platformy tłumaczy, że ostateczne decyzje o nakładaniu blokad na konta mają podejmować prawdziwi ludzie, a nie jedynie zaprogramowane, automatyczne boty.

Kiedy rusza Mordeczka.ai? Nowe możliwości zarabiania dla twórców

Serwis Mordeczka.ai otworzy przed internetowymi autorami zupełnie nowe ścieżki monetyzacji działań. Użytkownicy zyskają opcję reklamowania własnych sklepów bez konieczności oddawania prowizji od transakcji oraz przyjmowania niewielkich wpłat bezpośrednio od swoich obserwatorów.

Cały system funkcjonuje bezpośrednio w oknie przeglądarki internetowej, także na urządzeniach mobilnych. Oznacza to, że korzystanie z platformy nie wymaga ściągania żadnych dodatkowych programów z wirtualnych sklepów z aplikacjami.

Oficjalna premiera serwisu została zaplanowana na 1 grudnia 2026 roku, a obecnie trwają fazy testowe tego przedsięwzięcia. Dopiero codzienna aktywność internautów zweryfikuje, czy te odważne deklaracje znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Pewne jest to, że inicjatorowi projektu z Elbląga nie brakuje śmiałości w realizacji wielkich wizji. W czasach, gdy globalne korporacje rywalizują o każde kliknięcie użytkowników, on podejmuje walkę o znacznie ważniejsze wartości, jakimi są wzajemny szacunek oraz zwykła normalność. Czas pokaże, czy niepozorna „Mordeczka” zdoła zdominować polski rynek mediów społecznościowych.