Obaj mężczyźni byli starymi kawalerami, których od wielu lat łączyła bliska i serdeczna relacja. Z relacji sąsiadów wynika, że przyjaciele byli ze sobą niezwykle zżyci i zawsze mogli liczyć na wzajemne wsparcie. Emil nie tylko wspierał Piotra w pracach gospodarskich, ale również z nim zamieszkał. Podczas jesiennych wieczorów obaj chętnie zasiadali do wspólnych rozmów, popijając domowe nalewki i zagryzając je kiszonymi ogórkami.

Kolejne wspólne spotkanie przyjaciół odbyło się w środę, 11 listopada, i początkowo nic nie wskazywało na nadchodzący dramat. Okoliczności późniejszych wydarzeń wciąż pozostają niewyjaśnione i nie wiadomo, czy między biesiadnikami doszło do gwałtownej sprzeczki. Funkcjonariusze policji zatrzymali już Emila Ś., a śledczy postawili mu zarzut popełnienia zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

Makabrycznego odkrycia dokonano następnego dnia o poranku. Domownicy znaleźli w jednym z pokojów ciało Piotra, które nosiło ślady potwornych obrażeń głowy oraz rozciętej szyi. O tragicznym znalezisku błyskawicznie powiadomiono policję.

Z ustaleń pracujących na miejscu śledczych wynika, że 59-letni gospodarz otrzymał cios w głowę ciężkim naczyniem z kamionki. Prokuratura wskazuje ponadto, że sprawca posłużył się także nożem, którym rozciął szyję swojej ofiary.

Krew była wszędzie, walnął go w głowę „gliniakiem” aż ta pękła – mówi nam osoba związana z ofiarą.

Szokujące jest to, że jako narzędzie tej brutalnej zbrodni posłużył zwykły gliniany garnek na kiszone ogórki. Było to dokładnie to samo naczynie, z którego obaj mężczyźni wyjmowali wcześniej przekąski podczas swoich wieczornych spotkań.

Emil Ś. został już zatrzymany przez funkcjonariuszy policji, a prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

Podejrzany formalnie nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. W złożonych wyjaśnieniach podał, iż nie pamięta okoliczności zdarzenia – informuje prokurator Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Śledczy wciąż nie znają odpowiedzi na pytania dotyczące motywów tego dramatycznego zdarzenia. Nie wiadomo, dlaczego wieloletni przyjaciel miałby dopuścić się tak brutalnego ataku na Piotra, a po uderzeniu go ciężkim garnkiem użyć dodatkowo noża.

Olsztyńska prokuratura złożyła już w sądzie wniosek o zastosowanie wobec 43-letniego podejrzanego trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Za zarzucany czyn Emilowi Ś. grozi kara co najmniej 15 lat pozbawienia wolności lub dożywotnie więzienie.