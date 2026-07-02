„The Impossible Gym” i bezpłatne badania składu ciała. Wyjątkowa akcja edukacyjna o otyłości w Olsztynie

materiały prasowe
aka
2026-07-02 14:51

Przez kilka dni przed Galerią Warmińską mieszkańcy Olsztyna mogą nie tylko zobaczyć nietypową instalację „The Impossible Gym”, ale również bezpłatnie zbadać skład swojego ciała i skonsultować wyniki z dietetyczkami. Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na wyzwania, z jakimi każdego dnia mierzą się osoby chorujące na otyłość oraz zachęcenie do świadomego dbania o zdrowie.

Dietetyczka pokazuje pacjentowi na tablecie wyniki analizy składu ciała. O akcji w Olsztynie przeczytasz na Eska Olsztyn.
Autor: Getty Images

„The Impossible Gym” – siłownia, na której nie da się ćwiczyć

W dniach 2–4 lipca przed wejściem C od strony fontanny przy Galerii Warmińskiej stanie wyjątkowa instalacja pod nazwą „The Impossible Gym”. To nietypowa siłownia, w której sprzęt został na stałe przymocowany do podłoża za pomocą gum oporowych i innych zabezpieczeń, przez co korzystanie z niego staje się praktycznie niemożliwe. Instalacja ma symbolicznie pokazać, jak wiele niewidocznych barier napotykają osoby żyjące z chorobą otyłościową. To opowieść o wysiłku, frustracji i poczuciu bezsilności, które często towarzyszą próbom redukcji masy ciała.

Bezpłatna analiza składu ciała i konsultacje z dietetyczkami

Drugą część wydarzenia stanowić będzie specjalna strefa konsultacyjna. W godzinach 11:00–20:00 na uczestników czekać będą dietetyczki, które wykonają bezpłatną analizę składu ciała przy użyciu profesjonalnej aparatury. Badanie pozwoli poznać m.in. zawartość tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej oraz innych parametrów organizmu. Po wykonaniu pomiarów specjaliści omówią wyniki i odpowiedzą na pytania dotyczące zdrowego stylu życia. Na miejscu obecne będą również hostessy zachęcające odwiedzających do skorzystania z bezpłatnych konsultacji.

Edukacja zamiast oceniania

Akcja „The Impossible Gym” jest częścią kampanii „Zdrowie zaczyna się od zrozumienia. Zrozumieć otyłość”, realizowanej przez firmę Eli Lilly Polska pod patronatem Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości oraz Fundacji na rzecz Leczenia Otyłości. Celem kampanii jest zwiększanie świadomości społecznej na temat choroby otyłościowej, przeciwdziałanie stygmatyzacji osób zmagających się z otyłością oraz zachęcanie do korzystania z profesjonalnego wsparcia medycznego i dietetycznego.

Warto zrobić pierwszy krok

Organizatorzy podkreślają, że otyłość jest chorobą wymagającą zrozumienia i odpowiedniego leczenia, a nie oceniania. Wizyta w strefie konsultacyjnej może być dla wielu osób pierwszym krokiem do poznania swojego stanu zdrowia i rozpoczęcia zmian pod okiem specjalistów. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych i odbywa się przed wejściem C do Galerii Warmińskiej. Udział w analizie składu ciała oraz konsultacjach jest bezpłatny.

The imposible gym przed Galerią Warmińską
Autor: Anita Zalewska
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