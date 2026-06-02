Wyzwanie dla doświadczonych biegaczy i doskonała okazja dla debiutantów!

Pasłęcka Mila Pokoju - trasa o długości 5 km, posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Na uczestników czeka także krótszy dystans 1609 metrów. Dla dzieci i młodzieży przygotowano biegi na dystansach 100, 400, 600 oraz 1000 metrów.

Gościem specjalnym będzie ANGELIKA CICHOCKA, mistrzyni Europy w biegu na 1500m, halowa wicemistrzyni świata w biegu na 800m, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Rio De Janeiro 2016r.

Wydarzenie poleca Radio Eska!

i Autor: Andrzej Brzozowski