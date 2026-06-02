Pasłęcka Mila Pokoju to uliczny bieg w Pasłęku, który w tym roku odbędzie się w Światowym Dniu Biegania – w środę 3 czerwca. Wydarzenie to co roku przyciąga zarówno miłośników biegów, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze sportem. Start biegów towarzyszących o godzinie 17:30. „Pasłęcka 5” rozpocznie się o godzinie 18:30.
Wyzwanie dla doświadczonych biegaczy i doskonała okazja dla debiutantów!
Pasłęcka Mila Pokoju - trasa o długości 5 km, posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Na uczestników czeka także krótszy dystans 1609 metrów. Dla dzieci i młodzieży przygotowano biegi na dystansach 100, 400, 600 oraz 1000 metrów.
Gościem specjalnym będzie ANGELIKA CICHOCKA, mistrzyni Europy w biegu na 1500m, halowa wicemistrzyni świata w biegu na 800m, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Rio De Janeiro 2016r.