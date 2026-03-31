Imprezy, drogie hotele i życie na pokaz. Tak bawili się oszuści od seniorów

Wyrok dla szajki oszustów w Olsztynie

Członkowie grupy przestępczej spędzą w zakładzie karnym od blisko 3 do 11 lat.

Na najsurowszą karę skazano 29-letnią Paulinę K., która kierowała działaniami grupy.

Przestępcy bezwzględnie okradali starsze osoby, wykorzystując popularną metodę „na policjanta”.

Początkowa pewność siebie i rozbawienie na twarzach oskarżonych błyskawicznie wyparowały w olsztyńskim Sądzie Okręgowym. Złudzenia o łagodnym potraktowaniu i wyrokach w zawieszeniu zderzyły się z brutalną rzeczywistością, w której nie ma miejsca na litość dla naciągaczy. Wymiar sprawiedliwości surowo ocenił przestępców okradających bezbronnych emerytów. Zapadły bardzo stanowcze kary, wynoszące od 2 lat i 10 miesięcy do aż 11 lat pozbawienia wolności. Najdłużej za kratami pozostanie 29-letnia Paulina K., która według zgromadzonego materiału dowodowego bezpośrednio kierowała całą siatką.

Mechanizm działania grupy był niezwykle bezwzględny i nastawiony na maksymalne wyzyskanie ofiar. Oszuści dzwonili do seniorów, podając się w fałszywych rozmowach za funkcjonariuszy organów ścigania. Przestępcy wywierali presję psychiczną, zmuszając rozmówców do natychmiastowego przekazania gotówki w ramach rzekomej akcji. Zmanipulowani staruszkowie oddawali dorobek całego życia, w tym fundusze odłożone na leczenie, rehabilitację czy własny pogrzeb, które oskarżeni bez skrupułów przeznaczali na własne, wygodne życie.

Podczas ogłaszania wyroku na sali rozpraw obecna była jedna z poszkodowanych, poruszająca się przy pomocy balkonika starsza mieszkanka Olsztyna, która padła ofiarą grupy dwa lata wcześniej.

„Oddaliśmy wszystko. Zostało tylko to, co pożyczyliśmy sąsiadce. Reszta przepadła”

Luksusowe życie za skradzione oszczędności emerytów

Tak swoje dramatyczne przejścia relacjonowała ze łzami w oczach pokrzywdzona emerytka. Z drugiej strony ławy oskarżonych zasiadali młodzi ludzie, dla których okradanie seniorów stało się głównym sposobem na życie. Paulina K. pełniła w strukturach funkcję głównego logistyka, odpowiedzialnego za planowanie działań i rekrutację nowych członków. Śledczy udowodnili kobiecie popełnienie 41 oszustw oraz 3 próby wyłudzenia pieniędzy. Sąd zaznaczył, że działania te były chłodno zaplanowanym biznesem, a zrabowane środki w całości finansowały luksusowe życie i imprezy.

„Szokujące jest, że oskarżeni traktowali dokonywanie oszustw jak normalną pracę i wykonywali ją bez najmniejszych skrupułów”

Takie stanowisko przedstawił sąd, dodając, że bez udziału takich osób cały przestępczy proceder po prostu by nie istniał, co całkowicie wykluczało jakąkolwiek pobłażliwość. Główna organizatorka, Paulina K., spędzi w zamknięciu 11 lat, natomiast jej wspólnicy otrzymali kary od 2 lat i 10 miesięcy do 11 lat więzienia. Choć ogłoszone orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne, skutecznie pozbawiło oskarżonych początkowego poczucia bezkarności.

