Obywatel Niemiec zatrzymany na granicy. Próbował wywieźć do Rosji zabytkowe monety

Kontrola pojazdu Niemca na granicy i odkrycie cennego depozytu

Samochód na zagranicznych numerach rejestracyjnych został poddany standardowej weryfikacji przez służby celne. Szybko wyszło na jaw, że kierujący nim obcokrajowiec przewozi nielegalny towar. Funkcjonariusze sprawdzili dokładnie bagażnik i natrafili na starannie zapakowane numizmaty, które leżały bezpośrednio pod wykładziną w szczelinie przeznaczonej na koło zapasowe.

Przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej poinformowali o zabezpieczeniu bardzo różnorodnego asortymentu. Wśród przejętych artefaktów zidentyfikowano środki płatnicze z XVIII i XIX wieku, a także medale i specjalne grawerunki upamiętniające igrzyska olimpijskie zorganizowane w Berlinie w 1936 roku.

Setki zabytkowych monet i banknotów oszacowane przez służby

Służby celne zarekwirowały łącznie 517 historycznych monet oraz 159 papierowych środków płatniczych. Według wstępnych szacunków ekspertów zabezpieczone mienie jest warte około 65 tysięcy złotych, jednak ostateczny werdykt w tej sprawie wyda powołany specjalista. Biegły z dziedziny numizmatyki określi rynkowy oraz historyczny status odzyskanych skarbów.

Rozstrzygnięcie wspomnianego rzeczoznawcy zdefiniuje dalsze losy zatrzymanego podróżnego. Jeżeli zarekwirowane przedmioty zostaną oficjalnie sklasyfikowane jako wyjątkowe zabytki, obywatel Niemiec będzie musiał zmierzyć się ze znacznie bardziej dotkliwymi konsekwencjami prawnymi swojego czynu.

Justyna Pasieczyńska z KAS o postępowaniu wobec przemytnika

Starsza aspirant Justyna Pasieczyńska przekazała oficjalne stanowisko służb w sprawie opisanego incydentu. Rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej potwierdziła, że przeciwko zagranicznemu kierowcy wszczęto odpowiednie procedury prawne, a cały zakwestionowany zbiór trafił do depozytu na czas trwania dalszych czynności.

Śledczy będą teraz sprawdzać dokładne powiązania zatrzymanego obcokrajowca ze światem przestępczym. Istnieje możliwość, że mężczyzna był ogniwem zorganizowanej siatki przemytniczej, chociaż nie wyklucza się jego całkowicie samodzielnego działania. Zdecydowana reakcja strażników zapobiegła wywiezieniu cennego znaleziska na teren Federacji Rosyjskiej.

