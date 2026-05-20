Tragiczny wypadek na jeziorze Juksty. Śledztwo w toku

Tragiczne wydarzenia na jeziorze Juksty

Wczesnym rankiem we wtorek, na jeziorze Juksty doszło do dramatycznego zdarzenia, które zakończyło się śmiercią młodego mężczyzny. Po intensywnych poszukiwaniach, które trwały ponad osiem godzin, ciało 18-latka zostało odnalezione na dnie jeziora. Jak poinformowała policja, ofiara została zidentyfikowana przez członka rodziny.

Śledztwo w sprawie utonięcia

Prokurator rejonowa w Mrągowie, Bogusława Pidsudko-Kaliszuk, przekazała Polskiej Agencji Prasowej, że po otrzymaniu materiałów od policji, w środę zostanie wszczęte śledztwo. Jego celem jest wyjaśnienie przyczyn i okoliczności śmierci młodego mężczyzny. Prokuratura zbada również, czy osoby trzecie nie przyczyniły się do tego tragicznego zdarzenia.

Według wstępnych ustaleń, czterech nastolatków w wieku od 18 do 19 lat pływało po jeziorze Juksty na rowerze wodnym. Podczas zmiany miejsc na rowerze doszło do wywrotki. Dwóm osobom udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu, jedna osoba została wyciągnięta z wody przez strażaków, 18-latek nie zdołał dotrzeć na brzeg.

Poszukiwania i odnalezienie ciała

W poszukiwaniach zaginionego uczestniczyli strażacy z Mrągowa, Giżycka i Olsztyna, którzy korzystali z zaawansowanego sprzętu, w tym sonarów i dronów. Ciało młodego mężczyzny zostało odnalezione przez nurków na głębokości 24 metrów, około stu metrów od brzegu, w miejscu wskazanym przez sonar. Takie działania pokazują, jak ważna jest współpraca i wykorzystanie nowoczesnych technologii w akcjach ratunkowych.

Brak zabezpieczeń i wpływ alkoholu

Policja poinformowała, że młodzież nie miała na sobie kamizelek ratunkowych ani kapoków. Dodatkowo, dwie osoby z trójki uratowanych były pod wpływem alkoholu, z wynikiem powyżej 0,5 promila, a jedna osoba miała wynik poniżej 0,5 promila. To pokazuje, jak niebezpieczne mogą być nieodpowiedzialne zachowania nad wodą.

Statystyki utonięć w regionie

Według danych policyjnych, w tym roku na Warmii i Mazurach utonęło 11 osób, a zdarzenie na jeziorze Juksty było pierwszym związanym z wypoczynkiem nad wodą. W ubiegłym roku w regionie utonęło 45 osób, z czego 17 w sezonie wakacyjnym. Te statystyki są przypomnieniem, jak ważne jest zachowanie ostrożności podczas korzystania z akwenów wodnych.

Źródło PAP.