Chętnych do badań nie brakowało!
- Badania profilaktyczne powinny być wykonywane minimum raz w roku – przypominają organizatorzy.
Część z nich można było wykonać podczas akcji "Zdrowie pod kontrolą". Przygotowano aż 21 stanowisk. Pomiar ciśnienia, samobadanie piersi, badanie EKG czy pomiar glikemii - m.in. do tych badań zachęcali mieszkańców studenci olsztyńskiej medycyny.
Prowadzono naukę pierwszej pomocy, a na najmłodszych czekał szpital pluszowego misia. Był też punkt z poradami farmaceuty oraz stanowisko z analizą składu ciała. Natomiast na stanowisku sanepidu można było zrobić pomiar wydychanego dwutlenku węgla, nauczyć się prawidłowego mycia rąk oraz dowiedzieć się jak unikać kleszczy.
W punkcie NFZ można było założyć profil zaufany i wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Przed Galerią Warmińską stanął mammobus i autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.
- Jest to akcja taka prozdrowotna. Promujemy profilaktykę, badania przesiewowe. Wszystkie badania były bezpłatne i każdy odwiedzający mógł z nich skorzystać. Chcemy uświadamiać, że profilaktyka jest ważna i że naprawdę łatwiej jest zapobiegać niż leczyć – dodają studenci olsztyńskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland.
Akcja „Zdrowia pod kontrolą” w Galerii Warmińskiej miała wsparcie Radia Eska
