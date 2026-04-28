SOLTARE ze złotym medalem Pucharu Świata w Cheerleadingu Sportowym

Polacy ze złotem Pucharu Świata w cheerleadingu. SOLTARE triumfuje

Reprezentacja Polski w cheerleadingu zapisała się w historii, zdobywając złoty medal podczas Pucharu Świata rozgrywanego w Stanach Zjednoczonych. To jeden z największych sukcesów tej dyscypliny w kraju, a istotny wkład w zwycięstwo mieli zawodnicy Soltare Olsztyn.Droga do triumfu nie była łatwa. Kilka dni wcześniej, podczas mistrzostw świata w Orlando, Polacy zajęli wysokie czwarte miejsce, ocierając się o podium w rywalizacji z najlepszymi zespołami globu. Już wtedy było jasne, że biało-czerwoni są w znakomitej formie.Decydujące zawody przyniosły jednak prawdziwy przełom. W Pucharze Świata reprezentacja Polski nie dała rywalom żadnych szans – perfekcyjne układy, synchronizacja i energia sceniczna zapewniły jej pierwsze miejsce.Trzon kadry stanowili zawodnicy z Olsztyna, szkoleni przez Natalię Wasiak i Patrycję Bem. Zespół wspierali także reprezentanci z innych zespołów, co pokazuje, jak dynamicznie rozwija się cheerleading w całej Polsce.

- Dokonaliśmy tego! Zdobyliśmy złoty medal podczas World Championship Cup 2026 — to dla nas ogromna chwila ❤️ Emocje wciąż nie opadają… Ten sport uczy pokory — jest nieprzewidywalny, wymagający i pełen zwrotów akcji. Ale właśnie w tym tkwi jego piękno. Nasza siła? Nigdy się nie poddajemy. Walczymy do końca, bez względu na okoliczności — i to nas doprowadziło na sam szczyt. - czytamy na profilu FB Olsztyńska Szkoła Cheerleaders SOLTARE. - Dziękujemy zespołowi @iskra_cheer oraz @royal_cheeracademy za wspaniałą współpracę, wsparcie i wspólną drogę — ten sukces jest także Wasz

Złoty medal to nie tylko powód do dumy dla całego kraju, ale również dla Olsztyna, który po raz kolejny potwierdza swoją silną pozycję na sportowej mapie Polski.