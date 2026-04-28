Gitarowy Rekord Świata 2026 w Olsztynie – zagraj „Hey Joe” i dołącz do największej gitarowej orkiestry

Olsztyn gra razem z Wrocławiem

Miasto Olsztyn stanie się częścią jednej z najbardziej widowiskowych inicjatyw muzycznych w kraju. Gitarowy Rekord Świata, od lat organizowany we Wrocławiu, przyciąga tysiące muzyków, którzy jednocześnie wykonują kultowy utwór "Hey Joe". Tym razem gitarzystki i gitarzyści z Warmii i Mazur nie muszą jechać do Wrocławia, by dołączyć do Gitarowego Rekordu Świata. Do grania dołącza Olsztyn. By wziąć udział w biciu rekordu, należy się wcześniej zgłosić na stronie MOKu. Do ustanowienia nowego Gitarowego Rekordu Świata potrzeba w sumie 8122 gitar. Liczą się wszystkie rodzaje gitar – akustyczne, klasyczne, elektryczne, a także basowe. Dopuszczalne są również mandoliny, banjo i ukulele.

Program wydarzenia – muzyczne emocje od popołudnia

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14:00 rejestracją uczestników. Już pół godziny później, o 14:30 ruszy koncert gitarowy, podczas którego wystąpią znani muzycy sceny rockowej i alternatywnej: Michał Bagiński (Loka / Transexdisco), Piotr Kędzierzawski (Hunter), Piotr Pankowski (Enej), Paweł Rychta (Traffic Junky), Marcin Stanczewski (Marek Piekarczyk / Krystyna Świątecka), Piotr Szymański (Big Day), Antek Waraksa (Gabi at the River / Ola Lach), Krystian Zemanowicz (Transexdisco / Wandroj), Aleksander Ostrowski (Enej/Rośliny).O godzinie 15:45 zakończy się rejestracja, a chwilę później uczestnicy rozpoczną wspólną próbę. Kulminacyjnym momentem będzie godzina 16:00 – wtedy wszyscy razem zagrają „Hey Joe”, podejmując oficjalną próbę ustanowienia rekordu.

Jak wziąć udział w biciu rekordu?

Aby zostać częścią tego wydarzenia, należy się wcześniej zarejestrować poprzez stronę organizatora. Każdy uczestnik otrzyma wejściówkę (z symboliczną opłatą serwisową), którą trzeba okazać podczas check-inu na miejscu.Ważne zasady:

instrument należy przynieść własny (gitara, bas, ukulele, mandolina itp.),

uczestnicy muszą się zarejestrować, aby ich udział został zaliczony do rekordu.

Po wydarzeniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w biciu rekordu świata.

Muzyczna tradycja i wspólna energia

Gitarowy Rekord Świata to inicjatywa koordynowana przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych NASZE MIASTO WROCŁAW oraz Fundacja Gitarowa Leszka Cichońskiego. Od ponad dwóch dekad wydarzenie integruje muzyków – zarówno profesjonalistów, jak i amatorów.Inspiracją dla uczestników pozostaje legenda Jimi Hendrix, którego interpretacja „Hey Joe” na stałe zapisała się w historii rocka.1 maja w Olsztynie – dołącz i zagraj historię! Gitarowy Rekord Świata w Olsztynie to nie tylko próba pobicia rekordu, ale przede wszystkim święto muzyki i wspólnego grania. Jeśli masz gitarę – nie może Cię zabraknąć. To Twoja szansa, by stać się częścią największej gitarowej orkiestry świata.

POSŁUCHAJ: Gitarowy Rekord Świata w Olsztynie - mówią Darek Krasowski i Aga Prusik z olsztyńskiego MOK-u