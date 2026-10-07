Strategia i spostrzegawczość. Mistrzostwa Rummikub w Olsztynie

Andrzej Brzozowski
2026-10-07 13:34

W niedzielę 11 października w Olsztynie odbędą się Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rummikub. Spotkanie w SP 22 przy ulicy Żołnierskiej. Początek rywalizacji o godzinie 11:00.

Czarne podstawki z ułożonymi płytkami do gry Rummikub. O mistrzostwach w Olsztynie przeczytasz na Eska Olsztyn.
Autor: Archiwum serwisu Rummikub

Jedna z najpopularniejszych gier rodzinnych

Rummikub to kultowa gra towarzyska i logiczna. Przypomina tradycyjnego karcianego remika, jednak zamiast kart używa się w niej specjalnych plastikowych płytek z numerami. Głównym celem gry jest jak najszybsze pozbycie się wszystkich płytek ze swojej podstawki. Grę w latach 40. XX wieku stworzył Efraim Hertzano w Rumunii. Gdy władze wprowadziły tam surowy zakaz gry w karty, wpadł on na genialny pomysł zastąpienia ich plastikowymi tabliczkami.

- 11 października gracze z Warmii i Mazur będą mieli okazję zmierzyć się podczas mistrzostw województwa. Organizatorami wydarzenia są RUMMIKUB oraz Grupa Fani RUMMIKUB. Pięciogodzinny turniej odbędzie się w szkole podstawowej 22 przy ul. Żołnierskiej – informuje Szymon Kronowiecki, organizator spotkania w Olsztynie.

Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rummikub poleca Radio Eska.

POSŁUCHAJ: Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rummikub. Z Szymonem Kronowieckim rozmawia Andrzej Brzozowski.
Mediateka.pl
Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Rummikub 2026
Autor: Andrzej Brzozowski

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