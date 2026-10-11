Start sezonu na morsowanie. W Olsztynie zrobiło to ponad 100 osób! [ZDJĘCIA]

Już tak tradycyjnie na początku października w Olsztynie rozpoczął się sezon na morsowanie. Aura i temperatura dalekie były od tych za jakimi przepadają morsy. Mimo tego ponad 100 osób z klubu „Kąpiący się zimą” i przyjaciół w niedzielę zanurzyło się w jeziora Ukiel symbolicznie rozpoczynając sezon jesienno-zimowych kąpieli.