Rozbudowa DW 527. Zmiany dla kierowców na wylotówce Olsztyna

Modernizowany odcinek stanowi główną trasę wyjazdową ze stolicy Warmii i Mazur w kierunku Warszawy. Uznawany był za komunikacyjne „wąskie gardło”. Każdego dnia korzystało z niego około 20 tysięcy osób, w tym mieszkańcy podolsztyńskiego Bartąga i Rusi dojeżdżający do miasta. Na czas przebudowy kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i korzystać z wyznaczonych objazdów. Główna trasa objazdowa prowadzi obwodnicą Olsztyna w ciągu dróg S16 i DK16. Umowę na realizację inwestycji podpisano w listopadzie 2024 roku. Koszt modernizacji wynosi 125 mln zł, z czego aż 95 mln zł pochodzi z dofinansowania unijnego. Na całym budowanym odcinku trasy w kierunku Warszawy prace są zaawansowane w około 70 procentach.

W poniedziałek 19 października dla kierowców zostanie otwarta ulica Nad Łyną

Otwarcie fragmentu drogi wraz z ulicą Nad Łyną w kierunku Bartąga i dalej w kierunku Rusi oraz Gągławek ułatwi zdecydowanie dojazd do tych miejscowości, w tej chwili odbywa się to objazdami. Planujemy udostępnić ten dojazd właśnie do tych miejscowości z Olsztyna, już poprzez częściowo wykonaną drogę – zapowiada Karol Głębocki z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Po zakończeniu modernizacji kierowcy mają odczuć sporą różnicę

Była taka potrzeba, by poszerzyć tę drogę do dwóch jezdni, czyli po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Więc tutaj ten ruch już z Warszawskiej czy z powrotem -z Olsztynka do Olsztyna będzie odbywał się dużo płynniej i na pewno dużo bardziej komfortowo. To zdecydowanie ułatwi komunikacje, sprawne poruszanie się i zwiększy bezpieczeństwo, bo minimalizujemy w tym momencie ryzyko wypadków wynikających z wyprzedzania. Inwestycja to jednak nie tylko udogodnienia dla kierowców. Projekt przewiduje również budowę ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, przejść dla zwierząt, dwóch zatok autobusowych oraz nowego przepustu nad dopływem spod leśniczówki Stary Dwór – dodaje Karol Głębocki:

Przebudowa wylotówki na Warszawę. Z Karolem Głębockim (ZDW Olsztyn) rozmawia Anna Kuca.

Pierwsza ważna zmiana dla kierowców nastąpi już w poniedziałek 19 października. Tego dnia dla ruchu ma zostać otwarta ulica Nad Łyną. Ruch będzie odbywał się w obu kierunkach. Ma to ułatwić dojazd do Olsztyna mieszkańcom Rusi, Gągławek i Bartąga, a jednocześnie pozwolić ominąć trwający remont drogi wojewódzkiej numer 527 w kierunku Warszawy.