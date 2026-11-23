Zabójstwo w kantorze w Gronowie. Napastnik oddał strzały i ukradł gotówkę

W środę 19 września 2012 r. zbliżała się godz. 20. Pracująca w kantorze przy polsko-rosyjskim przejściu granicznym w warmińsko-mazurskim Gronowie Małgorzata powoli kończyła swój dyżur. Wkrótce na zmianie miał pojawić się jej mąż, podczas gdy w domu na kobietę czekały dzieci. Właścicielka nie miała pojęcia, że to ostatnie chwile jej życia.

W pobliżu punktu wymiany walut zjawił się uzbrojony napastnik. Mężczyzna miał na sobie wojskową kurtkę, spodnie typu moro oraz ciężkie obuwie, a swoją twarz ukrył pod czarną kominiarką.

Śledczy ustalili później, że sprawca wszedł do wnętrza lokalu zabezpieczonego pancerną szybą. Na miejscu nie odkryto żadnych oznak walki czy siłowego forsowania zabezpieczeń. Fakty te sugerowały, że Małgorzata własnoręcznie wpuściła mordercę do środka.

Agresor otworzył ogień i wystrzelił cały magazynek z broni gazowej przerobionej na ostrą. Dopiero gdy pozbawił kobietę życia, osobiście wyjął z kasy kilkadziesiąt tysięcy złotych w różnej walucie, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia.

Prowadzący sprawę funkcjonariusze nigdy nie zdołali ustalić motywów zachowania ofiary. Bez odpowiedzi pozostały pytania o to, dlaczego właścicielka kantoru otworzyła drzwi oraz czy znała swojego oprawcę.

Huk wystrzałów miał dobiec do uszu męża kobiety, który przebywał w innej części obiektu i dokładał opał do pieca. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, lecz podjęta reanimacja zakończyła się niepowodzeniem, przez co mąż stracił żonę, a dzieci matkę.

Wpadka policji po zbrodni w Gronowie. Ujawniono dane świadka i kuriozalny portret

Tamtego wieczoru przy kantorze pojawił się naoczny świadek zdarzenia. Był to mieszkaniec Ostródy zmierzający do Rosji na zakupy paliwa i papierosów. Mężczyzna dostrzegł zamaskowanego sprawcę, ale bandyta zdołał go obezwładnić i związać, darując mu jednak życie.

Służby natychmiast zorganizowały szeroko zakrojoną obławę. Mundurowi weryfikowali hipotezę o ucieczce przez pola w stronę rosyjskiej granicy oraz opcję odjazdu samochodem. Istotny ślad stanowił rzadko spotykany, brązowo-złoty opel senator, którym morderca miał oddalić się z miejsca zbrodni, jednak akcja poszukiwawcza zakończyła się fiaskiem.

Wkrótce potem służby zaliczyły poważną kompromitację wizerunkową. Funkcjonariusze przekazali redakcjom portret pamięciowy przestępcy ukazujący postać w czarnej kominiarce. Przedstawiciele mediów szybko okrzyknęli ten rysunek „najgłupszym portretem pamięciowym w Polsce”.

Drugi błąd funkcjonariuszy niósł za sobą znacznie poważniejsze konsekwencje. Razem ze wspomnianym szkicem kilkudziesięciu adresatom przesłano dane osobowe świadka, co przy przebywającym na wolności mordercy rodziło ryzyko próby uciszenia mężczyzny. Z tego powodu mieszkaniec Ostródy otrzymał od policji całodobową ochronę.

Kim była zamordowana właścicielka kantoru w Gronowie? Wspomnienia o Małgorzacie W.

Kilkanaście lat temu przygraniczne Gronowo tętniło życiem przez całą dobę. Kierowcy nieustannie przekraczali granicę z Rosją, aby zaopatrzyć się w tańszy alkohol, papierosy oraz paliwo. W miejscowości doskonale prosperowały wówczas liczne sklepy, bary i kantory.

W środowisku osób trudniących się handlem przygranicznym Małgorzata cieszyła się ogromną sympatią, o czym świadczyły tłumy żałobników zgromadzone na jej pogrzebie.

„Była dla nas jak siostra. Mówiliśmy o niej »Gośka«. Można było u niej wymienić walutę, ale też wypić kawę czy herbatę. A bary przecież były dookoła. Takich ludzi się nie zapomina” – wspomina Marcin z Ostródy, zajmujący się dawniej przewożeniem przygranicznej kontrabandy.

Niedziałający monitoring i umorzenie śledztwa przez prokuraturę w Elblągu

Funkcjonariusze weryfikowali kolejne ślady, lecz w postępowaniu zabrakło najważniejszego dowodu. Kamery w kantorze były zepsute już od dwóch miesięcy, przez co zbrodnia nie została zarejestrowana, a śledczy sprawdzali, czy napastnik wiedział o awarii.

W celu ujęcia sprawcy ustanowiono nagrodę finansową za pomoc w śledztwie. Początkowa kwota 10 tys. zł wzrosła dzięki wsparciu innych właścicieli kantorów do blisko 40 tys. zł. Prowadzący sprawę brali nawet pod uwagę scenariusz zakładający, że poszukiwany morderca sam już nie żyje.

Wobec braku możliwości wykrycia zabójcy Prokuratura Okręgowa w Elblągu pod koniec 2013 r. podjęła decyzję o umorzeniu postępowania. Komunikat w tej sprawie podano do wiadomości publicznej w styczniu 2014 r., a spakowane dokumenty trafiły do piwnicy policyjnego archiwum, gdzie znajdują się do dziś.

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie i prokuratura o szansach na wykrycie sprawcy

Po upływie 14 lat od tragedii zwróciliśmy się do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie z pytaniem o szanse na ujęcie mordercy.

„W tej sprawie policjanci przeprowadzili wszystkie możliwe wówczas do wykonania czynności procesowe i operacyjne, gromadząc kilkanaście tomów akt i zabezpieczając wszelki dostępny materiał dowodowy. Zostały przeprowadzone m.in. analizy biologiczne i teleinformatyczne, a uzyskane dane wprowadzone do policyjnych systemów informatycznych. Sprawdzane były różne hipotezy” – wylicza kom. Tomasz Markowski z KWP w Olsztynie.

„Niestety żadne ustalenia nie pozwoliły na jednoznaczne wskazanie osoby czy osób podejrzewanych o udział w tym zdarzeniu. Dlatego na tym etapie śledztwo jest umorzone, ale nie zostało zapomniane. W chwili pojawienia się jakichkolwiek nowych okoliczności czy nowych śladów, to zostaną one sprawdzone przez policjantów, a śledztwo ponownie podjęte, jeśli pojawią się ku temu przesłanki” – dodaje Markowski.

Szansą na rozwiązanie zagadki pozostaje rozwój technologii badania DNA. Przykładem skuteczności nowoczesnych metod genetycznych jest zatrzymanie w lipcu 2026 r. w Gdańsku podejrzanego o zamordowanie przed 15 laty 13-letniej Izy S.

„Nie ma zbrodni doskonałych i mam nadzieję, że i ta sprawa zostanie wyjaśniona” – mówi w rozmowie z nami o sprawie z Gronowa prokurator Tomasz Jurewicz z Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Jak dziś wygląda miejsce zbrodni w Gronowie? Kantor po 14 latach od tragedii

Współczesne Gronowo całkowicie zatraciło swój dawny, przygraniczny charakter. Po tym, jak w marcu 2020 r. na stałe zamknięto przejście graniczne z Rosją, z ulic zniknęły auta oraz handlarze, a opuszczone punkty handlowe i gastronomiczne zaczęły zarastać trawą.

Przed tygodniem ponownie odwiedziliśmy miejsce tragedii, aby zestawić aktualny widok z kadrami sprzed 14 lat. Na miejscu wciąż znajduje się różowy obiekt z zielonym szyldem „24h KANTOR” i brukowanym podjazdem, pod ścianami którego składowane są obecnie materiały budowlane oraz drewno, a w okolicy panuje zupełna cisza.

Dawniej punkt ten przyciągał podróżnych, którzy chętnie wymieniali u Gośki walutę i ucinali sobie przyjacielskie pogawędki. Obecnie po tamtym gwarze i samej właścicielce pozostały już tylko wspomnienia, kilkanaście tomów akt oraz słynny portret mężczyzny w kominiarce.

Od dramatycznych wydarzeń minęło dokładnie 14 lat, a budynek kantoru stoi w niemal nienaruszonym stanie. Wobec umorzenia sprawy i braku nazwiska mordercy wszystko sprawia wrażenie, jakby czas w Gronowie zatrzymał się tamtego wrześniowego wieczoru.

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