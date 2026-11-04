Dawne biznesy zarastają trawą. Tak wygląda koniec Polski

Przejście graniczne Gronowo–Mamonowo dawało pracę mieszkańcom

W przeszłości rytm dnia wyznaczały tu kolejki aut czekających na odprawę na przejściu Gronowo–Mamonowo, więc nikt nie musiał patrzeć na zegarek. Podróżni regularnie robili w tym miejscu przerwy na posiłek, zakupy czy wymianę gotówki, a nad drzwiami lokali świeciły napisy „24h”. Obecność podróżnych przekraczających granicę zapewniała lokalnej społeczności zatrudnienie i stały napływ klientów, podczas gdy teraz pod tymi samymi szyldami hula już głównie deszcz.

Opuszczone sklepy i kantory w Gronowie niszczeją

Aby dostrzec skalę zmian w tym regionie kraju, wystarczy zjechać z głównej trasy. Dawne wejścia do budynków nikną w zaroślach, trawa sięga aż do brudnych okien, a wnętrza punktów usługowych i gastronomicznych świecą pustkami. Choć na miejscu wciąż stoją kantory, stare sklepy spożywcze, pozostałości salonów gier oraz lokale z szyldami „KALINKA” czy „BONUS – kredyty”, to nie ma już w nich żadnych klientów.

Symbolicznym widokiem dla obecnej kondycji miejscowości jest stary Polonez zaparkowany przed jednym z kantorów. Otwarta brama posesji sprawia wrażenie, jakby gospodarz oddalił się tylko na moment. W Gronowie próżno szukać widowiskowych ruin, widać za to proces powolnego zamierania miejsca, które jeszcze do niedawna świetnie prosperowało.

Zabójstwo w kantorze i zamknięcie granicy z Rosją w Gronowie

W historii wsi zapisała się także krwawa zbrodnia z 19 września 2012 roku. To właśnie wtedy, po godzinie 20, podczas napadu rabunkowego na kantor zastrzelono 31-letnią Małgorzatę W. Napastnik zdołał zbiec z łupem, a organy ścigania ostatecznie umorzyły postępowanie z powodu niewykrycia mordercy, co do dziś pozostaje bolesnym wspomnieniem mieszkańców.

Prawdziwy kres przygranicznego handlu nastąpił 15 marca 2020 roku, kiedy z powodu pandemii wstrzymano ruch na przejściu Gronowo–Mamonowo, a późniejsza agresja Rosji na Ukrainę tylko utrzymała ten stan. Choć od zamknięcia minęło już przeszło sześć lat, a znaki, budki kontrolne i szlabany wciąż stoją na swoich miejscach, to z okolicy całkowicie zniknęli ludzie, którzy dawniej nadawali jej bieg.

Obecnie panującą wokół ciszę przerywają jedynie pojedyncze auta mieszkańców, patrole Straży Granicznej oraz pojazdy wojskowe. Nawet miejscowa świątynia, stanowiąca niegdyś ważny element codzienności tej przygranicznej miejscowości, wygląda dziś na całkowicie opustoszałą.

Jak dziś wygląda życie w Gronowie przy granicy państwa?

Miejscowość wciąż istnieje na mapie, a jej mieszkańcy każdego dnia oglądają opustoszałą szosę i nieczynne punkty usługowe. Widok znaku „Granica Państwa” dobitnie uświadamia, jak szybko może wygasnąć życie napędzane przez lata ruchem granicznym. W tym miejscu nie kończy się Polska, lecz bezpowrotnie znika funkcjonujący tu dawniej świat.

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