Kłobukowe Rejzowanie na Mazurach. Powstaje nowy szlak turystyczny – 8 wyjątkowych miejsc

Nowy szlak turystyczny na Mazurach. Połączy osiem miejsc

„Kłobukowe Rejzowanie” ma stworzyć spójną trasę turystyczną opartą na ośmiu obiektach historycznych. W projekcie znalazły się miejsca w Dobie, Orzyszu, Rucianem-Nidzie, Mrągowie, Zełwągach, Pieckach, Piszu i Rynie. Wśród nich są między innymi kaplica w Dobie, muzeum w Orzyszu, wieża wodna w Rucianem-Nidzie, muzeum w Mrągowie, dawna szkoła w Zełwągach, izba regionalna w Pieckach, muzeum w Piszu oraz wieża widokowa w Rynie. Nazwa projektu nawiązuje do tradycyjnej mazurskiej gwary. „Rejzowanie” oznacza wędrowanie i odkrywanie, a właśnie na taką podróż po historii i kulturze Mazur mają być zapraszani mieszkańcy oraz turyści.

Historia Mazur w ośmiu odsłonach

Każda z lokalizacji będzie miała własny temat przewodni. W Dobie będzie można poznać między innymi legendy dawnych ludów, w tym Galindów. Orzysz skupi się na wojskowości, wojnach i życiu mieszkańców w cieniu wojska. W Rucianem-Nidzie głównym motywem będzie woda i jej znaczenie dla rozwoju regionu. W Mrągowie pokazana zostanie wielokulturowość Mazur oraz historia migracji. Zełwągi mają opowiadać o Mazurach jako miejscu wypoczynku, wakacji i rozrywki, a także o tradycjach rybackich. W Pieckach pojawią się z kolei wierzenia ludowe, podania i legendy oraz tradycje związane z wodą, rolnictwem i chlebem. Pisz połączy historię lokalną z tematyką Puszczy Piskiej i odpowiedzialnego korzystania z natury. Ryn zabierze odwiedzających w podróż przez codzienne życie miasta nad jeziorami oraz jego historię, w tym czasy krzyżackie.

Remonty, nowe wystawy i nowoczesna infrastruktura

Projekt zakłada nie tylko stworzenie samego szlaku. W poszczególnych obiektach przeprowadzone zostaną prace budowlane i aranżacyjne. Powstaną również nowe lub rozbudowane wystawy oraz zostanie zakupione wyposażenie potrzebne do prezentowania zbiorów i pamiątek związanych z historią regionu. Zmienić mają się także tereny wokół części obiektów – między innymi w Dobie, Orzyszu, Rucianem-Nidzie, Zełwągach i Pieckach.

Będzie strona internetowa, podcasty i system rezerwacji

„Kłobukowe Rejzowanie” ma być także nowoczesnym produktem turystycznym. Projekt przewiduje stworzenie dedykowanej strony internetowej i systemu rezerwacji. Turyści będą mogli korzystać również z podcastów, mikrowystaw oraz programów lojalnościowych. Wszystko ma połączyć osiem lokalizacji w jedną, łatwiejszą do odkrywania ofertę. „To nie tylko żeglarstwo i przyroda”: – Chcemy pokazać, że Wielkie Jeziora Mazurskie to nie tylko żeglarstwo i przyroda, ale również niezwykle bogata, wielokulturowa historia – podkreśla marszałek województwa Marcin Kuchciński. Projekt ma wzmocnić turystykę kulturową i zrównoważoną w regionie. Jego założeniem jest także zachęcenie samych mieszkańców Mazur do odkrywania historii miejsc, w których żyją. Nowy szlak ma w przyszłości dołączyć do najważniejszych tras turystycznych regionu, takich jak Szlak Kopernikowski, Szlak Fortyfikacji Mazurskich, Szlak Zamków Gotyckich czy Mazurska Pętla Rowerowa.

POSŁUCHAJ: mówi Marcin Kuchciński, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego