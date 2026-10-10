Awantura w szkole w Olsztynie. Nastolatek miał przy sobie przedmiot przypominający maczetę

W jednej z olsztyńskich placówek edukacyjnych doszło do groźnego incydentu, podczas którego wydało się, że jeden z uczestników bójki ma niebezpieczne narzędzie.

Mowa o siedemnastolatku, przy którym znaleziono narzędzie łudząco podobne do maczety. Na szczęście jeden ze świadków w porę zareagował, uniemożliwiając użycie niebezpiecznego przedmiotu.

Obecnie incydent badają lokalni mundurowi.

Awantura nastolatków w Olsztynie. Interwencja po odnalezieniu ostrego przedmiotu

Jak poinformowała sierż. Izabela Bogacka z olsztyńskiej policji, do incydentu doszło w sobotę, 10 października, około godz. 10 w szkole przy ulicy Metalowej. W zdarzeniu brali udział dwaj uczniowie w wieku 17 i 19 lat. Według wstępnych ustaleń policjantów między młodymi mężczyznami wywiązał się konflikt, który w trakcie rozmowy doprowadził do rękoczynów.

- Świadek zdarzenia zauważył, że 17-latek ma przy sobie ostry przedmiot. Dlatego w dogodnym momencie po niego sięgnął i go odrzucił. Przedmiot ten nie został użyty w trakcie zajścia. Nikt nie został nim zraniony. Uczestnicy zajścia zostali rozdzieleni przez jednego z pedagogów – powiedziała policjantka.

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Mundurowi odebrali niebezpieczne narzędzie. Trwa ustalanie okoliczności

Jak zaznaczyła policjantka, obaj uczniowie doznali obrażeń w wyniku szarpaniny. Następnie przewieziono ich do komendy, gdzie zostali poddani badaniom. Po ich zakończeniu policjanci podejmą dalsze czynności z udziałem nastolatków.

Funkcjonariusze zabezpieczyli także ostry przedmiot odebrany 17-latkowi przez świadka zdarzenia. Sierż. Izabela Bogacka nie przesądziła, czy była to maczeta. Podkreśliła, że dokładną oceną zabezpieczonego przedmiotu zajmą się biegli.