Śmiertelny wypadek na linii Olsztyn–Korsze. Utrudnienia w ruchu kolejowym

Źródło PAP
Źródło PAP
Andrzej Brzozowski
2026-04-17 9:00

Utrudnienia w ruchu kolejowym na trasie Olsztyn-Barczewo. Około 6.30 rano pociąg relacji Korsze-Olsztyn śmiertelnie potrącił człowieka we wsi Łęgajny. Do wypadku doszło poza wyznaczonym przejściem dla pieszych. Nikt z jadących pociągiem nie został ranny.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Dwa równoległe tory kolejowe, zbudowane z metalowych szyn, biegną w głąb kadru, delikatnie zakrzywiając się w prawo w oddali. Szyny ułożone są na drewnianych podkładach, między którymi widać drobne kamienie, tworzące torowisko. Wzdłuż torów, po obu stronach, rozciąga się zielona, niewyraźna roślinność, która w oddali przechodzi w ciemne sylwetki drzew, zanurzone w gęstej, jasnej mgle lub oparach. Powietrze jest nasycone drobnymi, jasnymi kropelkami lub pyłkami, szczególnie widocznymi w górnej części obrazu. Całość utrzymana jest w stonowanych barwach szarości, zieleni i bieli, z jasnym rozświetleniem w centrum i ciemniejszymi krawędziami.

W pociągu, który brał udział w tragicznym zdarzeniu, jechało ponad 100 podróżnych. Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Grzegorz Różański poinformował PAP, że nikt z jadących pociągiem nie został ranny.

Początkowo kolej organizowała ruch w miejscu wypadku, kierując pociągi na jeden tor. Powodowało to ok. 10 minutowe spóźnienia. Podczas wyjaśniania okoliczności zdarzenia trzeba było zamknąć jednak i drugi tor, dlatego na trasie Olsztyn-Barczewo do czasu wyjaśnienia wypadku pasażerowie będą przewożeni autobusami.

Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

