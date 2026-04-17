Śmiertelny wypadek na linii Olsztyn–Korsze. Utrudnienia w ruchu kolejowym

W pociągu, który brał udział w tragicznym zdarzeniu, jechało ponad 100 podróżnych. Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Grzegorz Różański poinformował PAP, że nikt z jadących pociągiem nie został ranny.

Początkowo kolej organizowała ruch w miejscu wypadku, kierując pociągi na jeden tor. Powodowało to ok. 10 minutowe spóźnienia. Podczas wyjaśniania okoliczności zdarzenia trzeba było zamknąć jednak i drugi tor, dlatego na trasie Olsztyn-Barczewo do czasu wyjaśnienia wypadku pasażerowie będą przewożeni autobusami.

Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.