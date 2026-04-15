Atak hakerski, a może błąd systemu: trwa postępowanie w sprawie Warmińsko-Mazurskiego Bonu Turystycznego

Program wstrzymany po poważnych problemach

Do zdarzenia doszło 27.lutego, gdy ruszył proces przyznawania zniżek w ramach regionalnego programu turystycznego. System informatyczny nie wytrzymał obciążenia, a dodatkowo doszło do naruszenia danych osób zainteresowanych udziałem w akcji. W efekcie cała inicjatywa została anulowana, a organizatorzy zdecydowali o zgłoszeniu sprawy do prokuratury.

Śledztwo trwa. Sprawę bada policjaPostępowanie w tej sprawie nadal jest prowadzone.

-Zostało ono przekazane do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, która pod nadzorem prokuratury analizuje okoliczności zdarzenia. Śledczy zabezpieczają materiał dowodowy – zarówno dokumentację techniczną, jak i zeznania świadków. Na tym etapie nie przesądzono jeszcze, czy doszło do ataku hakerskiego. - mówi mówi Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Audyt bez wynikówRównolegle z postępowaniem zlecono specjalistyczny audyt systemu, który ma wskazać przyczyny awarii i ewentualne nieprawidłowości. Jak dotąd jego rezultaty nie zostały upublicznione. Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna zapowiada, że w najbliższym czasie przedstawi oficjalne stanowisko w tej sprawie.

