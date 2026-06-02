Lato 2026 w Olsztynie. Pełny program wydarzeń, koncertów i festiwali. Piaseczny, Margaret, Pasha i kino pod gwiazdami

Olsztyn zaprasza na lato pełne atrakcji

Stare Miasto, Amfiteatr im. Czesława Niemena, Park Centralny, Targ Rybny, Park Podzamcze czy plaża nad jeziorem Ukiel – właśnie te miejsca staną się sceną najważniejszych wydarzeń tegorocznego sezonu letniego.Władze miasta oraz Miejski Ośrodek Kultury przygotowały program obejmujący koncerty, wystawy, kino plenerowe, wydarzenia rodzinne i projekty artystyczne realizowane od czerwca do września.

Start wakacji z gamingiem. Do Olsztyna przyjedzie legenda e-sportu

Jednym z pierwszych dużych wydarzeń będzie Olsztyn Gaming Series – największa impreza e-sportowa w północno-wschodniej Polsce. Gwiazdą wydarzenia będzie Jarosław „Pasha” Jarząbkowski, były zawodnik Counter-Strike i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego gamingu. Organizatorzy liczą, że wydarzenie przyciągnie tysiące fanów esportu z całego regionu.

Radiola MOK Olsztyn. Megafonowy piesek symbolem lata 2026

Tegoroczne lato upłynie pod znakiem projektu Radiola MOK Olsztyn. Jego symbolem został inspirowany obrazem Joanny Milewicz „canis culturalis” – piesek z radiową tubą zamiast głowy. Jak podkreślają organizatorzy, postać ma symbolizować obecność kultury w miejskiej przestrzeni i zachęcać mieszkańców do odkrywania wydarzeń organizowanych przez MOK. Program Radioli obejmuje koncerty, spotkania, wystawy, animacje i działania edukacyjne realizowane od czerwca do września.

Czerwiec w Olsztynie. Koncerty, wystawy i spacery miejskie

Cykl Radiola rozpocznie się 10 czerwca koncertem otwarcia na tarasie Aura Centrum Olsztyna. Kilka dni później, 13 czerwca, na Targu Rybnym odbędzie się finał konkursu Gen Warmii i Mazur 2026 dla młodych zespołów i solistów. W czerwcowym programie znalazły się także: wystawa „Miasto 80/90” w Galerii Dobro, spacer śladami historii olsztyńskich parków, prezentacja zabytkowej radioli w Zajezdni Trolejbusowej, koncert zespołu Harlem w Amfiteatrze, rodzinny festyn na Zatorzu.

Lipiec pod znakiem muzyki i kina plenerowego

Lipiec przyniesie serię koncertów i wydarzeń plenerowych. Już 1 lipca odbędzie się benefis Waleriana Ostrowskiego z udziałem wielu artystów związanych z Olsztynem. Następnie mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w projekcie Radiowęzeł, który połączy warsztaty, wystawy oraz działania międzypokoleniowe. Na początku miesiąca odbędzie się również finał Fest Muza 2026, a wieczorem koncert Spiętego. Miłośnicy muzyki klasycznej będą mogli wybrać się na inaugurację 48. Olsztyńskich Koncertów Organowych w bazylice św. Jakuba.

Kino pod gwiazdami wraca do Parku Podzamcze

Jedną z najpopularniejszych wakacyjnych atrakcji będzie kino plenerowe. Pierwszy seans zaplanowano na 6 lipca. W Parku Podzamcze widzowie obejrzą oscarową animację „Spirited Away: W krainie bogów” w reżyserii Hayao Miyazakiego. Pokazy tradycyjnie odbędą się w wyjątkowej atmosferze letnich wieczorów pod gołym niebem.

Wielkie nazwiska na scenie Amfiteatru

W lipcu w Amfiteatrze nie zabraknie koncertów uznanych artystów. Na scenie pojawią się między innymi: Leszek Możdżer, Grzech Piotrowski, Bratislava Hot Serenaders, Spięty, Harlem. Z kolei podczas tegorocznych Dni Olsztyna mieszkańcy usłyszą Andrzeja Piasecznego, Margaret, Fukaja oraz zespół Raz, Dwa, Trzy. Program przygotowany na lato 2026 pokazuje, że Olsztyn konsekwentnie rozwija ofertę wydarzeń plenerowych. Organizatorzy stawiają zarówno na duże koncerty gwiazd, jak i lokalne inicjatywy, warsztaty, wystawy oraz wydarzenia rodzinne. Szczegółowy harmonogram kolejnych wakacyjnych atrakcji będzie publikowany przez Miejski Ośrodek Kultury oraz Urząd Miasta Olsztyna. Jedno jest pewne – tegoroczne lato w stolicy Warmii i Mazur zapowiada się wyjątkowo intensywnie.

i Autor: MOK Olsztyn/ Materiały prasowe

Sprawdź program! CZERWIEC

10.06 ŚR 15:00 / Taras Aura Centrum Olsztyna. KONCERT OTWARCIA. Oficjalne rozpoczęcie cyklu Radiola. Klasyka na dachu.

13.06 SO 15:00 / Targ Rybny. FEST MUZA: GEN WARMII I MAZUR 2026. Finał konkursu dla młodych lokalnych kapel i solistów.

13.06 SO 20:00 / Targ Rybny. FEST MUZA: GEN WARMII I MAZUR 2026 / SAD SMILES Koncert.

17.06 ŚR 17:00 / Zajezdnia trolejbusowa. EKSPONAT MIESIĄCA: RADIOLA – DAWNE MARZENIE MELOMANÓW. Historia luksusowego przodka wież stereofonicznych

20.06 SO 11:00 / Start: Muzeum Nowoczesności. SPACER Z MUZEUM NOWOCZESNOŚCI: ŚLADEM HISTORII OLSZTYŃSKICH PARKÓW. Obecne i nieistniejące tereny zielone miasta-ogrodu.

24.06 ŚR 18:00 / Galeria Dobro. MIASTO 80/90. Wernisaż wystawy dokumentującej czas transformacji ustrojowej w Olsztynie. Wystawa do 30 sierpnia 2026.

26.06 PT 20:00 / Amfiteatr. HARLEM. Koncert. Bilety: 70 zł / mok.olsztyn.pl

28.06 ND 13:00 / Plac zabaw, ul. Klasztorna. OLSZTYŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI: RODZINNA NIEDZIELA NA ZATORZU. Festyn. Projekt realizowany ze środków finansowych gminy Olsztyn w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego