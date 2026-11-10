Śmierć 13-letniego Mikołaja w Arklitach. Druga sekcja zwłok ujawniła wstrząsające fakty

Tragedia rozegrała się 16 maja w pobliżu Jeziora Arklickiego, gdzie życie stracił 13-letni Mikołaj.

Ponowne badanie sekcyjne wykazało, że do zgonu nastolatka doprowadziły rozległe urazy głowy.

Służby zatrzymały w tej sprawie czterech mężczyzn, z których trzech trafiło do aresztu.

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Śmierć 13-letniego Mikołaja pod Kętrzynem. Chłopiec uciekał przed dorosłymi na bagna

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się 16 maja w rejonie Jeziora Arklickiego, gdzie Mikołaj przebywał ze swoim kolegą. Z ustaleń prowadzących sprawę wynika, że po wymianie zdań z jednym z dorosłych w pogoń za nastolatkami ruszyli trzej bracia oraz ich szwagier. Podczas gdy jego rówieśnik zdołał schować się w krzakach, Mikołaj uciekł na grząski teren, gdzie napastnicy go osaczyli. Kiedy na miejsce dotarli znajomi chłopca, ten wciąż dawał oznaki życia, choć znajdował się po pas w bagnie z twarzą zanurzoną w wodzie.

„Tam są straszne bagna. Jak ktoś wpadnie po ciemku, praktycznie nie ma szans się wydostać” – mówił „Super Expressowi” mieszkaniec Arklit. Przeprowadzona na miejscu długa akcja reanimacyjna nie przyniosła rezultatu i chłopiec zmarł.

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Druga sekcja zwłok 13-letniego Mikołaja. Biegli wskazali przyczynę zgonu

Wstępne hipotezy zakładały, że nastolatek utonął. Przeprowadzona jako pierwsza sekcja zwłok ujawniła między innymi obrzęk mózgu oraz płuc, co pozostawiło najważniejsze kwestie bez rozstrzygnięcia. Śledczy zdecydowali się jednak na kolejne badania, które miały całkowicie zmienić obraz sprawy.

Z informacji, do których dotarł „Super Express”, wynika, że z uwagi na dobro postępowania w tajemnicy trzymano fakt przeprowadzenia drugiej sekcji. Zwłoki 13-latka przetransportowano do białostockiego instytutu, gdzie specjaliści poddali je ponownym oględzinom. Prokuratorzy otrzymali oficjalną opinię biegłego dopiero w poniedziałek, 9 listopada.

Wnioski płynące z dokumentu są wstrząsające. Na głowie chłopca odkryto liczne i ciężkie urazy, które powstały na skutek ciosów zadawanych tępymi narzędziami, takimi jak buty czy pięści. W ocenie eksperta doprowadziły one do utraty świadomości, obrzęku mózgu oraz ostrej niewydolności oddechowo-krążeniowej. W płucach 13-latka również znajdowała się woda, gdyż leżąc bez przytomności twarzą w błocie, mógł się nią zachłysnąć, ale to obrażenia odniesione w trakcie pobicia okazały się główną przyczyną zgonu.

Zarzuty po śmierci Mikołaja w Arklitach. Czterech mężczyzn zatrzymanych

Organy ścigania zatrzymały w związku z tym zdarzeniem czterech mężczyzn. Jednemu z podejrzanych przedstawiono zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, natomiast pozostała trójka odpowie za ściganie i osaczenie 13-latka. Ponadto cała czwórka jest podejrzana o nieudzielenie pomocy oraz próbę pobicia drugiego z nastolatków. Sąd zastosował areszt wobec trzech zatrzymanych.

Śledczy dokładnie badają teraz najnowszą ekspertyzę z instytutu w Białymstoku. Decyzja dotycząca ewentualnej zmiany zarzutów ma zapaść w ciągu najbliższych dni.

Zmarły chłopiec uczęszczał do siódmej klasy, a po odejściu matki opiekę nad nim sprawował ojciec. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 27 maja na cmentarzu w Barcianach.