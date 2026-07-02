Śledztwo po tragedii koło Mrągowa. Prokuratura podaje szczegóły

Anna Kuca
2026-07-02 13:11

Ruszyło śledztwo po niedzielnej tragedii na jeziorze Lampackim w Sorkwitach. Utonął tam 63-letni mężczyzna wraz z dorosłą córką. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod kątem zabójstwa. Do mrągowskiej prokuratury dotarły już wyniki sekcji zwłok ofiar.

Ambulans na leśnej drodze prowadzącej do jeziora. O tragedii i śledztwie prokuratury przeczytasz na Eska Olsztyn.
Autor: OSP Sorkwity/ Facebook

Sekcja wykazała, że bezpośrednią przyczyną śmierci 63-latka i jego 39-letniej córki było utoniecie. Mieszkańcy powiatu mrągowskiego, w niedzielę 28 czerwca wynajęli łódź w ośrodku PTTK. Kiedy oboje byli na jeziorze, 63-latek skontaktował się ze służbami, mówiąc że rozważa samobójstwo. Kiedy ratownicy dotarli na miejsce zastali już pustą łódkę. Ojca i córkę wydobyli z jeziora płetwonurkowie. 39-latce udało się przywrócić czynności życiowe, ale po kilku godzinach zmarła w szpitalu. Mężczyzny także nie udało się uratować.

  - Po wstępnym zapoznaniu się z materiałem dowodowym prokurator postanowił wszcząć śledztwo pod kątem zabójstwa pokrzywdzonej, poprzez unieruchomienie jej linką żeglarską -wyjaśnia Daniel Brodowski rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Sekcja zwłok, która została przeprowadzona w środę wykazała, jej wstępne wyniki, wskazują, iż bezpośrednią przyczyną śmierci obojga było utoniecie. Czynności procesowe w tej sprawie są kontynuowane.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie pod nadzorem mrągowskiej prokuratury.

O ustaleniach śledczych po tragedii w Sorkwitach - mówi Daniel Brodowski rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie
Mediateka.pl

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