Olsztyn: szczątki znalezione przy Łynie zidentyfikowane. Śledztwo dotyczy zabójstwa

Przypadkowe odkrycie rozpoczęło śledztwo

Sprawa swój początek miała we wrześniu 2025 roku. Wówczas dwie młode osoby przypadkowo natrafiły na ludzkie szczątki zakopane w ziemi w okolicach Łyny w Olsztynie. O odkryciu natychmiast powiadomiono policję i prokuraturę. Już podczas pierwszych oględzin funkcjonariusze oraz prokuratorzy nabrali podejrzeń, że nie doszło do śmierci z przyczyn naturalnych. Miejsce ukrycia ciała oraz sposób jego zakopania wskazywały, że zwłoki zostały celowo ukryte. W Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie wszczęto śledztwo w sprawie zabójstwa nieznanej osoby, a do działań włączyli się policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Kluczowe okazały się badania DNA

Przy szkielecie nie odnaleziono żadnych dokumentów ani przedmiotów pozwalających ustalić tożsamość zmarłego. Biegły z zakresu medycyny sądowej ocenił, że szczątki należały do dorosłego mężczyzny w wieku od 40 do 55 lat i znajdowały się w ziemi od kilku do nawet kilkudziesięciu lat. Przełom nastąpił dzięki specjalistycznym badaniom biologicznym. Profil DNA porównano z materiałem znajdującym się w policyjnych bazach, co pozwoliło ustalić członka rodziny zmarłego. W efekcie śledczy potwierdzili, że odnalezione szczątki należą do Stanisława Hornowicza.

Kim był Stanisław Hornowicz?

Jak ustalili śledczy, Stanisław Hornowicz urodził się w 1958 roku. Po rozwodzie w 1998 roku nie miał stałego miejsca zamieszkania i przebywał w różnych miejscach.Był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Olsztynie do odbycia kary pozbawienia wolności. W przeszłości odpowiadał między innymi za próbę wyłudzenia pieniędzy oraz posługiwanie się podrobionymi dokumentami pochodzącymi z kradzieży. Odbywał również kary pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Olsztynie i Zakładzie Karnym w Barczewie. Po raz ostatni przed sądem pojawił się pod koniec 2003 roku. Później przestał stawiać się na wezwania. Policjanci wielokrotnie sprawdzali wskazywane przez niego adresy, jednak bez rezultatu. W kwietniu 2004 roku sąsiadka przekazała funkcjonariuszom, że ostatni raz widziała go około dwa miesiące wcześniej.

Policja odtwarza ostatnie miesiące życia mężczyzny

Śledczy podkreślają, że wiele wskazuje na to, iż Stanisław Hornowicz padł ofiarą zabójstwa. Nadal nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie zginął, gdzie doszło do zbrodni ani kto odpowiada za jego śmierć. Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej analizują obecnie ostatnie lata życia mężczyzny, jego kontakty oraz miejsca pobytu.

Policja apeluje o pomoc

Śledczy zwracają się do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje dotyczące Stanisława Hornowicza, jego znajomych, miejsc pobytu lub okoliczności jego zaginięcia i śmierci sprzed ponad 20 lat. Informacje można przekazywać policjantom Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie lub Prokuraturze Okręgowej w Olsztynie. Funkcjonariusze zapewniają, że osoby chcące zachować anonimowość mogą przekazać informacje bez ujawniania swojej tożsamości.

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Autor: KWP Olsztyn/ Materiały prasowe