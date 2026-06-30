Zaginął 39‑letni Bartosz. Mężczyzna przyjechał z Holandii do Polski i zniknął bez śladu

Zaginięcie w Poznaniu

39‑letni Bartosz Fijas pojawił się w Polsce 26 czerwca, odwiedzając rodzinę i znajomych. Nic nie wskazywało na to, że jego pobyt zakończy się dramatycznym zniknięciem. Następnego dnia mężczyzna opuścił miejsce, w którym nocował w Poznaniu, i przepadł bez wieści. Rodzina natychmiast zgłosiła sprawę policji.

Rysopis zaginionego

W dniu zaginięcia Bartosz Fijas miał na sobie zieloną koszulkę z krótkim rękawem i grafiką misia, krótkie jeansowe spodenki, białe buty sportowe oraz czarną materiałową torbę przewieszoną przez ramię. Jego znakiem szczególnym jest tatuaż w okolicy żeber. To ważne informacje, które mogą pomóc w identyfikacji mężczyzny.

Akcja poszukiwawcza

Sprawą zajmują się policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie oraz funkcjonariusze z Wielkopolski. Mundurowi sprawdzają monitoring, przesłuchują świadków i analizują każdy możliwy trop. Podkreślają, że każda, nawet najmniejsza informacja, może okazać się kluczowa.

Apel do świadków

Osoby, które mogły widzieć Bartosza Fijasa po 27 czerwca lub posiadają jakiekolwiek informacje o jego losie, proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Ostródzie pod numerem 47 732 42 00 lub z numerem alarmowym 112. Rodzina i policja nie ukrywają, że czas ma ogromne znaczenie.

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