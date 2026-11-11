Rosja zatrzymała „polskich agentów”. FSB ogłasza rozbicie siatki szpiegowskiej

Rosja twierdzi, że rozbiła polską siatkę szpiegowską. Dwie osoby aresztowane

Rosyjskie służby specjalne poinformowały o operacji przeprowadzonej w obwodzie królewieckim. Jak przekazała w środę, 11 listopada, agencja Interfax, powołując się na Federalną Służbę Bezpieczeństwa, funkcjonariusze mieli zidentyfikować i rozbić siatkę wywiadowczą działającą na rzecz Polski.

W ramach operacji zatrzymano dwie osoby, które według rosyjskich służb miały współpracować z polskim wywiadem wojskowym oraz Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Obie zostały tymczasowo aresztowane.

FSB utrzymuje, że podejrzani zajmowali się gromadzeniem i przekazywaniem informacji dotyczących rosyjskiej armii. Wśród interesujących ich zagadnień miały znajdować się obiekty wojskowe oraz personel Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej.

Rosyjskie służby twierdzą również, że zbierano informacje na temat sytuacji społecznej i gospodarczej w obwodzie królewieckim, a także polityki migracyjnej i społecznej prowadzonej w regionie.

Należy jednak podkreślić, że są to twierdzenia rosyjskiej FSB, których nie udało się niezależnie potwierdzić.

Jako rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych nie komentuję materiałów zamieszczanych w sieci przez rosyjskie służby. 🛑 W dniu Narodowego Święta Niepodległości traktuję je szczególnie jako kolejną prowokację i dezinformację. 🛑 Apeluję o niepowielanie wrogiej narracji i niewpisywanie się w rosyjską propagandę‼️— Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) November 11, 2026

FSB postawiła zarzuty szpiegostwa. Zatrzymani trafili do aresztu

Według komunikatu rosyjskich służb wobec dwóch zatrzymanych wszczęto postępowania karne na podstawie artykułu 276 rosyjskiego kodeksu karnego, dotyczącego szpiegostwa.

Decyzją sądu obie osoby zostały tymczasowo aresztowane. Rosjanie nie ujawnili jednak w przywołanym komunikacie ich personaliów ani obywatelstwa. FSB nie przedstawiła również publicznie szczegółowych dowodów, które pozwoliłyby niezależnie zweryfikować zarzuty dotyczące współpracy zatrzymanych z polskimi służbami specjalnymi.

Na tym działania rosyjskich służb się nie zakończyły. Jak podaje Interfax, FSB poinformowała również o zastosowaniu środków wobec kolejnych dziesięciu osób.

Chodzi o siedmiu obywateli Polski oraz trzech obywateli Rosji, którzy według rosyjskich funkcjonariuszy mieli utrzymywać kontakty z polskimi służbami specjalnymi.

Osobom tym wydano oficjalne ostrzeżenia dotyczące działań mogących prowadzić do przestępstw związanych ze zdradą państwa, poufną współpracą z obcym państwem lub szpiegostwem.

Dodatkowo siedmiu Polakom nałożono długoterminowy zakaz wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej. Nie podano, jak długo dokładnie ma obowiązywać.

Informacje te pochodzą bezpośrednio z komunikatu FSB, przytoczonego przez rosyjską agencję Interfax.

Granica polsko-rosyjska, obwód królewiecki

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Napięta sytuacja przy granicy z obwodem królewieckim

Doniesienia rosyjskich służb pojawiają się w czasie wzmożonej czujności po polskiej stronie granicy.

Jak informuje RMF FM, w rejonie granicy z obwodem królewieckim do odwołania rozmieszczone są dodatkowe siły policji. Rzecznik warmińsko-mazurskich funkcjonariuszy, podkomisarz Tomasz Markowski, wyjaśnił, że działania te mają związek z zagrożeniem ewentualnymi aktami sabotażu i dywersji.

Nie ma jednak informacji, które wskazywałyby, że obecność dodatkowych policjantów jest bezpośrednio związana z zatrzymaniami ogłoszonymi przez FSB.

Warto przypomnieć, że 5 listopada polska Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała o zatrzymaniu sześciu osób podejrzanych o działalność na rzecz rosyjskich służb specjalnych. Śledczy ustalili, że grupa miała nielegalnie dostarczać do Rosji komponenty wykorzystywane w produkcji amunicji i systemów uzbrojenia. Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane.

Na moment publikacji rosyjskich doniesień brakowało niezależnego potwierdzenia, że dwie osoby zatrzymane w obwodzie królewieckim rzeczywiście działały na zlecenie polskich służb specjalnych.