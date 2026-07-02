Rekordowe znalezisko pod Olsztynkiem. Leśnicy uratowali 23 jaja żółwia błotnego w rezerwacie Bagno Nadrowskie

Niecodzienne odkrycie podczas lustracji terenu

Do niezwykłego zdarzenia doszło podczas prac terenowych prowadzonych w rezerwacie przyrody Bagno Nadrowskie. Leśnicy zaobserwowali samicę żółwia błotnego w trakcie składania jaj. Takie sytuacje należą do rzadkości i już same w sobie są cenną obserwacją przyrodniczą. Szybko okazało się jednak, że miejsce wybrane przez żółwicę nie dawało młodym dużych szans na przeżycie. Gniazdo znajdowało się na skraju drogi, gdzie mogło zostać zniszczone przez ruch pojazdów lub przypadkowe uszkodzenie.

Zapadła decyzja o przeniesieniu jaj

Po ocenie zagrożenia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie zapadła decyzja o zabezpieczeniu lęgu. Akcja wymagała ogromnej precyzji, ponieważ jaja żółwia błotnego muszą być przenoszone z zachowaniem odpowiedniego ułożenia. Podczas wydobywania złoża okazało się, że znajduje się w nim aż 23 jaja. To wyjątkowo liczny lęg, który zaskoczył nawet specjalistów. Jaja zostały ostrożnie przewiezione przez uprawnioną osobę do specjalistycznej inkubacji, gdzie będą rozwijać się w bezpiecznych warunkach.

Młode żółwie wrócą do rezerwatu

Jeśli inkubacja przebiegnie pomyślnie, wszystkie wyklute żółwie zostaną wypuszczone z powrotem do rezerwatu Bagno Nadrowskie. Dzięki podjętym działaniom ich szanse na przeżycie znacząco wzrosły. To przykład czynnej ochrony przyrody, która nie ogranicza się jedynie do ochrony siedlisk, ale obejmuje również konkretne działania ratujące zagrożone gatunki.

Żółw błotny to jeden z najrzadszych gadów w Polsce

Żółw błotny jest jedynym rodzimym gatunkiem żółwia występującym naturalnie w Polsce. Jego populacja od lat zmniejsza się m.in. z powodu zaniku odpowiednich siedlisk, presji drapieżników oraz działalności człowieka. Każdy uratowany lęg ma więc ogromne znaczenie dla zachowania tego chronionego gatunku. Teraz pozostaje już tylko czekać na wyklucie młodych żółwi i mieć nadzieję, że wszystkie bezpiecznie wrócą do swojego naturalnego środowiska.

POSŁUCHAJ: mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Adam Pietrzak

Autor: RDLP w Olsztynie/ Materiały prasowe