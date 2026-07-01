Policja przejęła blisko 17 kg narkotyków w Olsztynie. Trzy osoby zatrzymane podczas akcji „Kryształ”

Ogólnopolska operacja przeciwko przestępczości narkotykowej

W dniach 16–18 czerwca 2026 roku Policja oraz Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziły na terenie całego kraju zakrojoną na szeroką skalę operację „Kryształ”. Jej głównym celem było ujawnianie przesyłek pocztowych i kurierskich wykorzystywanych do przemytu środków odurzających, substancji psychotropowych oraz ich prekursorów. Działania prowadzono w centrach logistycznych, sortowniach, punktach przeładunkowych, magazynach firm kurierskich oraz na lotniczych przejściach granicznych. Funkcjonariusze korzystali ze specjalistycznego sprzętu, a także wsparcia psów służbowych wyszkolonych do wykrywania narkotyków.

Blisko 17 kilogramów narkotyków zabezpieczonych na Warmii i Mazurach

Znaczący udział w ogólnopolskiej akcji mieli policjanci z województwa warmińsko-mazurskiego. W wyniku prowadzonych działań wyeliminowano z czarnego rynku blisko 17 kilogramów narkotyków – głównie marihuany i amfetaminy. Nielegalne substancje zostały odnalezione na terenie Olsztyna i okolic. Część narkotyków znajdowała się w paczkomacie, natomiast pozostałe zabezpieczono w jednym z pomieszczeń użytkowanych przez zatrzymanego.

Trzech zatrzymanych. Jeden trafił do aresztu

W związku ze sprawą funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn. Wobec jednego z nich sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Olsztynie. Na obecnym etapie postępowania służby nie ujawniają szczegółów dotyczących zatrzymanych ani okoliczności planowanej dystrybucji zabezpieczonych narkotyków.

Ponad 93 kilogramy narkotyków przejęte w całym kraju

Operacja „Kryształ” objęła swoim zasięgiem całą Polskę. W działaniach uczestniczyło 342 policjantów oraz 384 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.Łącznie skontrolowano 2591 przesyłek. W 126 z nich ujawniono narkotyki i substancje psychotropowe. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 93 kilogramy nielegalnych substancji, w tym marihuanę, amfetaminę, haszysz, klofedron, mefedron, ketaminę, kokainę, LSD, MDMA, ecstasy oraz metamfetaminę. W toku działań siedem osób usłyszało zarzuty dotyczące m.in. wewnątrzwspólnotowego przywozu, nabycia oraz posiadania znacznych ilości środków odurzających. Wobec czterech podejrzanych zastosowano tymczasowy areszt, a dwie osoby zostały objęte policyjnym dozorem.

Przesyłki kurierskie nadal wykorzystywane do przemytu

Jak podkreślają służby, wyniki operacji pokazują, że system przesyłek pocztowych i kurierskich nadal pozostaje jednym z kanałów wykorzystywanych przez grupy przestępcze do przemytu i dystrybucji narkotyków. Policja oraz Krajowa Administracja Skarbowa zapowiadają kontynuację wspólnych działań wymierzonych w osoby odpowiedzialne za organizowanie tego procederu oraz eliminowanie nielegalnych substancji z rynku.

POSŁUCHAJ: mówi Rafał Jackowski z warmińsko-mazurskiej policji