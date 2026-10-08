Przerób baner na designerski workoplecak! Warsztaty upcyklingowe w Olsztynie!

Podczas eko-warsztatów każdy mieszkaniec Olsztyna i okolic może stać się projektantem: samodzielnie wybrać wzór, kolor a następnie przekazać materiał do szycia. Podczas warsztatów pojawi się też okazja do zrobienia modnej przypinki (pina). Te niewielkie dodatki wykonywane ze starych magazynów, kolorowych gazet czy albumów reklamowych stały się jednym z najbardziej lubianych elementów warsztatów, pozwolą uczestnikom wyrazić własny styl i kreatywność w duchu gospodarki obiegu zamkniętego.

Warsztaty w Aura Centrum odbędą się w piątek, 9 października w godzinach od 13.00 do 19.00, a w sobotę, 10 października w Galerii Warmińskiej w godzinach od 13.00 do 19.00. Udział w warsztatach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów.

Autor: Warmińska Aura/ Materiały prasowe