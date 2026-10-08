Przerób baner na designerski workoplecak! Warsztaty upcyklingowe w Olsztynie!

Andrzej Brzozowski
Materiały prasowe
2026-10-08 12:32

Olsztyńskie centra handlowe Aura i Galeria Warmińska zapraszają mieszkańców Warmii i Mazur do udziału w ogólnopolskiej akcji „DOBRE RZECZY”.  W piątek, 9 października i w sobotę, 10 października, pod hasłem „RE:DESIGN 2026. Od baneru do bestselleru – uszyj to z nami!” stare banery reklamowe i wysłużone flagi promocyjne zostaną na oczach uczestników przetworzone w designerskie workoplecaki i uratowane przed wysypiskiem.

Kobieta szyjąca na maszynie podczas warsztatów upcyklingu. O akcji w Olsztynie przeczytasz na Eska Olsztyn.
Autor: Andrzej Brzozowski

Podczas eko-warsztatów każdy mieszkaniec Olsztyna i okolic może stać się projektantem: samodzielnie wybrać wzór, kolor a następnie przekazać materiał do szycia. Podczas warsztatów pojawi się też okazja do zrobienia modnej przypinki (pina). Te niewielkie dodatki wykonywane ze starych magazynów, kolorowych gazet czy albumów reklamowych stały się jednym z najbardziej lubianych elementów warsztatów, pozwolą uczestnikom wyrazić własny styl i kreatywność w duchu gospodarki obiegu zamkniętego.

Warsztaty w Aura Centrum odbędą się w piątek, 9 października w godzinach od 13.00 do 19.00, a w sobotę, 10 października w Galerii Warmińskiej w godzinach od 13.00 do 19.00. Udział w warsztatach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów. 

Warsztaty upcyklingowe w Olsztynie 2026
Autor: Warmińska Aura/ Materiały prasowe

Polecany artykuł:

Najsłynniejsze polskie seriale kryminalne - znasz je? Przekonaj się w quizie
Pytanie 1 z 10
Jak miał na imię bohater, w którego w serialu "Glina" wcielał się Jerzy Radziwiłowicz?

ROLKI

Akcja Olsztyn
Olsztyn
Galeria Warmińska
warmińska aura
Olsztyn wydarzenia