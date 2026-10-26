Przemyt papierosów balonami meteorologicznymi. 5 osób zatrzymanych na Warmii i Mazurach

Papierosy z Białorusi przyleciały balonami

Do akcji doszło 20 października, po tym jak funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej otrzymali informacje od funkcjonariuszy z Podlaskiego i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej o podejrzanych balonach lecących w kierunku Warmii i Mazur. Strażnicy graniczni rozpoczęli działania na terenie regionu. W jednym z przypadków współpracowali z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Olecku. W ich trakcie ujawniono pakunki z nielegalnymi papierosami w powiatach oleckim, ełckim, giżyckim i kętrzyńskim. Przemytnicy wykorzystywali balony meteorologiczne do transportu wyrobów tytoniowych przez granicę z Białorusią.

Prawie 660 tysięcy papierosów i pięć zatrzymanych osób

Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli niemal 660 tysięcy sztuk papierosów oznaczonych białoruską akcyzą. Szacunkowa wartość kontrabandy wynosi około 680 tysięcy złotych. Zatrzymano pięć osób, które przyjechały odebrać przemycone wyroby tytoniowe. To czterech obywateli Litwy i obywatel Białorusi.

Grozi im co najmniej 3 lata więzienia

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące przestępstw skarbowych. Usłyszeli również zarzuty na podstawie przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Decyzją sądu wszyscy podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Za zarzucane im czyny grozi kara pozbawienia wolności nie krótsza niż trzy lata.